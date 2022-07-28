Сенат США проголосував за резолюцію, в якій закликає Держдеп визнати Росію державою-спонсором тероризму

Сенат США одноголосно схвалив резолюцію, яка закликає держсекретаря Ентоні Блінкена визнати Росію державою-спонсором тероризму за дії в Чечні, Грузії, Сирії та Україні, які "привели до смерті незліченних невинних чоловіків, жінок і дітей", повідомляє The Ney York Times.

Аналогічне голосування пройде і в Палаті представників (Нижній платі Конгресу США), де спікер Ненсі Пелосі, як очікується, буде рішучим прихильником її ухвалення. Проте право призначати державну спонсором тероризму належить Державному департаменту.

Проте ухвалення резолюції Сенатом чинить ще більший тиск з боку Конгресу на адміністрацію Байдена, щоб вона додала Росію до списку держав-спонсорів тероризму, куди входять Куба, Північна Корея, Іран та Сирія.

"Збройні сили Російської Федерації скоїли численні сумарні страти безневинних мирних жителів і спробували приховати свої злочини масовими похованнями по всій Україні", - йдеться у законопроекті Сенату.

Це твердження перегукується з тим, що президент України Володимир Зеленський стверджував упродовж усієї війни: російські війська здійснювали акти жорстокості щодо цивільних осіб, включаючи зґвалтування, вбивства та тортури, які рівносильні тероризму.