Politico: Україна сподівається, що спеціальні гарантії Британії допоможуть експорту зерна
У Києві розраховують, що «скоро» буде підписана угода про страхування вантажів, яка переконає перевізників відправити свої кораблі в одеський порт під обстрілом Росії, інформує
Україна сподівається, що уряд Великої Британії допоможе заспокоїти страхи капітанів суден, які бояться заходити в заміновані води Чорного моря, щоб вивезти українське зерно.
Згідно з угодою, під якою поставили свої підписи ООН і Туреччина, Москва зобов’язалася не атакувати торговельні судна, які будуть брати участь в експорті українського продовольства з портів на зразок Одеси, яка була заблокована від початку російського вторгнення. Про це пише
Росія завдала ракетний удар по Одесі через кілька годин після підписання угоди. І це підкреслює, наскільки небезпечною буде навігація в Чорному морі, поки триває війна. Посилюються страхи, що основні трейдери двічі подумають, перш ніж відправляти свої судна в Україну. Тому що доведеться дорого заплатити, щоб їх застрахувати. Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков, який підписав зернову угоду минулого тижня, сказав Politico, що він веде переговори з урядом Великої Британії про надання гарантій. Ці гарантії могли б пом'якшити занепокоєння трейдерів.
«Ми почали такі обговорення, але поки що лише з нашого боку. Ми розпочнемо обговорення з Великою Британією, а також з деякими міжнародними фінансовими інститутами», - сказав Кубраков виданню.