У світі зростає ризик ядерної війни між США Росією та Китаєм через розрив комунікацій між цими країнами

Заходу потрібна нова сучасна система контролю за озброєннями Китаю та Росії, інформує ZN.ua.

У світі зростає ризик ядерної війни між США Росією та Китаєм через розрив комунікацій між цими країнами

Наразі спостерігається зростання ризиків вступу Заходу в ядерний конфлікт із Китаєм чи Росією через розрив комунікації з двома країнами, про це заявив на брифінгу у Вашингтоні радник із національної безпеки Великобританії Стівен Лавгроув, повідомляє Європейська правда.

"Два монолітні блоки часів холодної війни – СРСР і НАТО – хоч і не без тривожних ударів – змогли досягти загального розуміння доктрини, яка сьогодні відсутня. Доктрина непрозора в Москві та Пекіні, не кажучи вже про Пхеньян чи Тегеран", — зазначив Лавгроув.

"Під час холодної війни ми виграли від низки переговорів і діалогів, які покращили наше розуміння радянської доктрини та можливостей, і навпаки. Це дало нам обом більш високий рівень впевненості, що ми не прорахуємося з ядерною війною" — додав він.

"Сьогодні ми не маємо однакових основ з іншими, хто може загрожувати нам у майбутньому, зокрема з Китаєм. Тут Великобританія рішуче підтримує запропоновані президентом Байденом переговори з Китаєм як важливий крок", — зазначив Лавгроув.

Лавгроув високо оцінив рішення Білого дому відновити співпрацю з Китаєм, але наголосив на ризиках технологічного прогресу.

"Ми маємо чіткі занепокоєння щодо програми ядерної модернізації Китаю, яка збільшить як кількість, так і типи систем ядерної зброї в його арсеналі", — сказав він.

Незважаючи на підвищені ризики, Лавгроув сказав, що значна частина існуючої архітектури безпеки залишається "життєво важливою", наприклад, конвенція про хімічну зброю та конвенція про біологічну та токсинну зброю, а також договір про нерозповсюдження ядерної зброї. Однак він додав, що реальність така, що "сучасні структури власними силами не забезпечать, що нам потрібна сучасна система контролю над озброєннями".

Щодо війни в Україні, то колишній постійний секретар Міністерства оборони сказав: "Нещодавно ми пройшли похмурий рубіж у 150 днів з того часу, як Путін розпочав цю непровоковану, незаконну війну, приносячи невимовні страждання невинному народу України".


Антон Герасименко, ZN.ua





Интересные новости
Компанії російського олігарха Романа Абрамовича понад 10 років фінансували армію Росії — OCCRPКомпанії російського олігарха Романа Абрамовича понад 10 років фінансували армію Росії — OCCRP
У США закликали поставити Україні ракети дальньої діїУ США закликали поставити Україні ракети дальньої дії
Мобілізація: Олексій Арестович запропонував відпускати за кордон чоловіків, які не хочуть служитиМобілізація: Олексій Арестович запропонував відпускати за кордон чоловіків, які не хочуть служити
Били по лікарні, дитсадку та житлових будинках: фото наслідків обстрілу росіянами МарганцяБили по лікарні, дитсадку та житлових будинках: фото наслідків обстрілу росіянами Марганця
Британія ввела санкції проти кремлівського пропагандиста Грема ФіліпсаБританія ввела санкції проти кремлівського пропагандиста Грема Філіпса
Блок рекламы


Похожие новости
Британська розвідка назвала причини турне Лаврова країнами АфрикиБританська розвідка назвала причини турне Лаврова країнами Африки
"Ми обороняємось на майже 270 градусів": екскомандувач ССО пояснив, в чому унікальність теперішньої фази війни"Ми обороняємось на майже 270 градусів": екскомандувач ССО пояснив, в чому унікальність теперішньої фази війни
Зеленський вважає, що Україна має повернути захоплені Росією території протягом трьох-шести тижнів — конгресмен Адам СмітЗеленський вважає, що Україна має повернути захоплені Росією території протягом трьох-шести тижнів — конгресмен Адам Сміт
США не бачать ознак закупівлі Росією іранських безпілотників — Білий ДімСША не бачать ознак закупівлі Росією іранських безпілотників — Білий Дім
Радниця Орбана подала у відставку через його нацистську заявуРадниця Орбана подала у відставку через його нацистську заяву
Журналіст пояснив, чому Ющенко є одним із винуватців війни на Донбасі: "Він міг повернути історію"Журналіст пояснив, чому Ющенко є одним із винуватців війни на Донбасі: "Він міг повернути історію"
NYT: Спроби задобрити Путіна не зупинять війну в Україні через одну важливу причинуNYT: Спроби задобрити Путіна не зупинять війну в Україні через одну важливу причину
У Держдумі РФ закликали «знову йти на Берлін» через ЛГБТ-прапор над БундестагомУ Держдумі РФ закликали «знову йти на Берлін» через ЛГБТ-прапор над Бундестагом
Макфол назвав «відповідального» за припинення війни в УкраїніМакфол назвав «відповідального» за припинення війни в Україні
ISW: У Росії визнають, що HIMARS змінюють хід війниISW: У Росії визнають, що HIMARS змінюють хід війни
Последние новости
Подгружаем последние новости