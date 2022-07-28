У світі зростає ризик ядерної війни між США Росією та Китаєм через розрив комунікацій між цими країнами

Наразі спостерігається зростання ризиків вступу Заходу в ядерний конфлікт із Китаєм чи Росією через розрив комунікації з двома країнами, про це заявив на брифінгу у Вашингтоні радник із національної безпеки Великобританії Стівен Лавгроув, повідомляє Європейська правда.

"Два монолітні блоки часів холодної війни – СРСР і НАТО – хоч і не без тривожних ударів – змогли досягти загального розуміння доктрини, яка сьогодні відсутня. Доктрина непрозора в Москві та Пекіні, не кажучи вже про Пхеньян чи Тегеран", — зазначив Лавгроув.

"Під час холодної війни ми виграли від низки переговорів і діалогів, які покращили наше розуміння радянської доктрини та можливостей, і навпаки. Це дало нам обом більш високий рівень впевненості, що ми не прорахуємося з ядерною війною" — додав він.

"Сьогодні ми не маємо однакових основ з іншими, хто може загрожувати нам у майбутньому, зокрема з Китаєм. Тут Великобританія рішуче підтримує запропоновані президентом Байденом переговори з Китаєм як важливий крок", — зазначив Лавгроув.

Лавгроув високо оцінив рішення Білого дому відновити співпрацю з Китаєм, але наголосив на ризиках технологічного прогресу.

"Ми маємо чіткі занепокоєння щодо програми ядерної модернізації Китаю, яка збільшить як кількість, так і типи систем ядерної зброї в його арсеналі", — сказав він.

Незважаючи на підвищені ризики, Лавгроув сказав, що значна частина існуючої архітектури безпеки залишається "життєво важливою", наприклад, конвенція про хімічну зброю та конвенція про біологічну та токсинну зброю, а також договір про нерозповсюдження ядерної зброї. Однак він додав, що реальність така, що "сучасні структури власними силами не забезпечать, що нам потрібна сучасна система контролю над озброєннями".

Щодо війни в Україні, то колишній постійний секретар Міністерства оборони сказав: "Нещодавно ми пройшли похмурий рубіж у 150 днів з того часу, як Путін розпочав цю непровоковану, незаконну війну, приносячи невимовні страждання невинному народу України".