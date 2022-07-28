Завозити в Україну товари стане простіше: Рада імплементувала європейські правила митного декларування

Ухвалено зміни до Митного кодексу.

Завозити в Україну товари стане простіше: Рада імплементувала європейські правила митного декларування
© Андрей Товстыженко,ZN.UA

Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроект «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо врегулювання процедури складання митних декларацій на товари, які класифікуються у межах однієї товарної позиції згідно з УКТ ЗЕД, відповідно до Митного кодексу Європейського Союзу». Про це повідомляє Міністерство фінансів, інформує ZN.ua.

Запропоновані Мінфіном зміни до Митного кодексу спрощують для бізнесу процес декларування товарів. Спрощення декларування полягає у тому, що можна групувати товари зі схожими характеристиками під одним кодом і наводити їх повний опис в одній графі митної декларації.

На відміну від існуючих до сьогодні у Митному кодексі норм, які належно не працювали, законом пропонується імплементувати європейські правила, що групувати товари можна зі схожими характеристиками (у межах однієї товарної позиції УКТЗЕД).

Зокрема:

  • за бажанням декларантів дозволяється спрощене декларування партії товарів, які класифікуються в різних товарних підпозиціях згідно з УКТЗЕД, за одним класифікаційним кодом, за умови, що цьому коду відповідає найбільша ставка мита у межах однієї товарної позиції УКТЗЕД;
  • таке спрощене декларування тепер буде поширюватись і на експорт;
  • для цілей застосування цієї норми відбуватиметься перерахунок специфічної ставки мита в адвалорну для справляння мита за найбільшою ставкою.

Товарна позиція УКТЗЕД - це Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності.

УКТ ЗЕД фактично складається з:

1) набору кодів товарів;

2) описів товарів, які відповідають цим кодам;

3) правил і пояснень як класифікувати товари за тими чи іншими кодами.

Суть класифікації товарів полягає у наступному. Кожному товару, який переміщують через кордон, присвоюються 10-значний код. Це роблять для того, щоб однозначно ідентифікувати товар, визначити ставку мита та заходи контролю, які потрібно застосувати. Окрім цього, присвоєння коду спрощує ведення митної статистики.

Кожному коду товару відповідає певна ставка мита. УКТ ЗЕД разом зі ставками мит складають Митний тариф України.

За матеріалами: Міністерство фінансів України /

Лія Ільченко, ZN.ua





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