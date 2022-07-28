Американська авіаносна група прямує на Тайвань – South China Morning Post

Американський атомний авіаносець "Рональд Рейган" та його ударна група, включаючи керований ракетний есмінець і керований ракетний крейсер, попрямували до Південно-Китайського моря і можуть пройти до Тайванської протоки на тлі напруженості, пов'язаної з можливим візитом до Тайбей спікера Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі, повідомляє South China Morning Post.

Журналісти також стверджують, що підрозділи Національної визвольної армії Китаю на тлі можливого візиту Пелосі посилює свою присутність у регіоні, включаючи розширення авіабази в Фуцзяні, яка знаходиться через протоку від Тайваню. Водночас як йдеться у публікації, Білий дім сумнівається, що Піднебесна почне прямі дії проти самого спікера Палати представників.