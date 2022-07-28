WP: Логіка допомоги США для України у війні проти Росії вимагає перегляду

Вашингтон поводиться так, ніби Москва має сильнішу армію і більшу економіку, ніж Америка, інформує ZN.ua.

WP: Логіка допомоги США для України у війні проти Росії вимагає перегляду
© Головнокомандувач ЗСУ/t.me

Російська війна проти України перейшла в третю фазу. Перша почалася 24 лютого з безладної спроби Москви окупувати Київ. Вона закінчилася провалом завдяки жахливій російській логістиці (пам’ятаєте 65-кілометровий конвой російської техніки?) і навичкам українських захисників, які змогли ефективно використати ракети Stinger і Javelin, присланими з Заходу.

Друга фаза почалася в середині квітня, коли диктатор Владімір Путін зосередив увагу своїх військ на Луганській області. Цій фазі були притаманні невпинні російські артилерійські обстріли. Тож на початку липня українським військам довелося покинути регіон. В третій фазі захисники України тримають сильні оборонні позиції в Донецькій області і ефективно застосовують далекобійні системи HIMARS, які надіслав Захід, - пише в статті для Washington Post військовий історик і письменник Макс Бут. Він зауважує, що HIMARS сильно змінили характер війни, дозволивши українцям знищити більше 100 цінних цілей, серед яких російські склади боєприпасів і командні центри.

«Якщо Україна здатна так ефективно вести бій лише з 12 установками HIMARS, уявіть, на що вона буде здатна, якщо такої зброї буде на десяток більше і вона буде озброєна ракетами ATACMS. Ці ракети дозволять в чотири рази збільшити радіус дії», - пише Бут, додаючи, що HIMARS потрібно також посилити поставками західних танків і винищувачів.

Якщо Захід забезпечить всю цю зброю, Україна зможе наростити контрнаступ і відвоювати свої території на півдні і сході, покінчивши з війною. Адміністрація Джо Байдена дуже повільно передає все більше HIMARS і вперше задумалася про можливість забезпечення України західними літаками (це при тому, що Вашингтон поховав польську ініціативу ще в березні відправити винищувачі MiГ-29). Але ракети ATACMS досі не на порядку денному. Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван минулого тижня пояснив, що адміністрація не хоче «ставати на стежку, яка веде до Третьої світової війни». Україні навіть не можна застосувати HIMARS, щоб покінчити з російськими обстрілами Харкова. Тому що Росія веде вогонь зі своєї території.


Лесь Димань, ZN.ua





Интересные новости
Компанії російського олігарха Романа Абрамовича понад 10 років фінансували армію Росії — OCCRPКомпанії російського олігарха Романа Абрамовича понад 10 років фінансували армію Росії — OCCRP
У США закликали поставити Україні ракети дальньої діїУ США закликали поставити Україні ракети дальньої дії
Мобілізація: Олексій Арестович запропонував відпускати за кордон чоловіків, які не хочуть служитиМобілізація: Олексій Арестович запропонував відпускати за кордон чоловіків, які не хочуть служити
Били по лікарні, дитсадку та житлових будинках: фото наслідків обстрілу росіянами МарганцяБили по лікарні, дитсадку та житлових будинках: фото наслідків обстрілу росіянами Марганця
Британія ввела санкції проти кремлівського пропагандиста Грема ФіліпсаБританія ввела санкції проти кремлівського пропагандиста Грема Філіпса
Блок рекламы


Похожие новости
Закупівля зброї для України – Резніков розповів про роль бізнес-партнера ЄрмакаЗакупівля зброї для України – Резніков розповів про роль бізнес-партнера Єрмака
По-справжньому братній народ: у Польщі після Байрактару почали збирати на нові "пташки" для УкраїниПо-справжньому братній народ: у Польщі після Байрактару почали збирати на нові "пташки" для України
Президенти Науседа і Зеленський подякували Залужному і ЗСУ за захист УкраїниПрезиденти Науседа і Зеленський подякували Залужному і ЗСУ за захист України
Forbes: Росія втратила на війні з Україною більше артилерії, ніж є на озброєнні у деяких країн ЗаходуForbes: Росія втратила на війні з Україною більше артилерії, ніж є на озброєнні у деяких країн Заходу
Опитування в Австрії: вакциновані звинувачують Росію у війні, антивакцинатори звинувачують СШАОпитування в Австрії: вакциновані звинувачують Росію у війні, антивакцинатори звинувачують США
У Росії вибухнули новими погрозами за постачання Києву озброєньУ Росії вибухнули новими погрозами за постачання Києву озброєнь
Експерт: Після вторгнення Росії в Україну союзники США можуть задуматися про ядерні арсеналиЕксперт: Після вторгнення Росії в Україну союзники США можуть задуматися про ядерні арсенали
Ядерні погрози Росії спрацювали, і Китай це помітив - експертЯдерні погрози Росії спрацювали, і Китай це помітив - експерт
Призначення Бориса Джонсона генсеком НАТО: політолог розповів, у чому вигода для УкраїниПризначення Бориса Джонсона генсеком НАТО: політолог розповів, у чому вигода для України
Перші поставки зерновим коридором з України очікуються протягом двох тижнів – спікер президента ТуреччиниПерші поставки зерновим коридором з України очікуються протягом двох тижнів – спікер президента Туреччини
Последние новости
Подгружаем последние новости