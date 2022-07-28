WP: Логіка допомоги США для України у війні проти Росії вимагає перегляду

Російська війна проти України перейшла в третю фазу. Перша почалася 24 лютого з безладної спроби Москви окупувати Київ. Вона закінчилася провалом завдяки жахливій російській логістиці (пам’ятаєте 65-кілометровий конвой російської техніки?) і навичкам українських захисників, які змогли ефективно використати ракети Stinger і Javelin, присланими з Заходу.

Друга фаза почалася в середині квітня, коли диктатор Владімір Путін зосередив увагу своїх військ на Луганській області. Цій фазі були притаманні невпинні російські артилерійські обстріли. Тож на початку липня українським військам довелося покинути регіон. В третій фазі захисники України тримають сильні оборонні позиції в Донецькій області і ефективно застосовують далекобійні системи HIMARS, які надіслав Захід, - пише в статті для Washington Post військовий історик і письменник Макс Бут. Він зауважує, що HIMARS сильно змінили характер війни, дозволивши українцям знищити більше 100 цінних цілей, серед яких російські склади боєприпасів і командні центри.

«Якщо Україна здатна так ефективно вести бій лише з 12 установками HIMARS, уявіть, на що вона буде здатна, якщо такої зброї буде на десяток більше і вона буде озброєна ракетами ATACMS. Ці ракети дозволять в чотири рази збільшити радіус дії», - пише Бут, додаючи, що HIMARS потрібно також посилити поставками західних танків і винищувачів.