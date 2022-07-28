Війська РФ тиснуть з усіх боків фронту, однак вже декілька тижнів ЗСУ тримають їх майже на одному місці — голова Луганської ОВА

Російські окупанти тиснуть з усіх боків фронту, аби прорватися до великих міст Донецької області. Однак вже декілька тижнів ЗСУ тримають їх майже на одному місці, про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. За його словами, загарбники знову відійшли після атаки на ділянці між Білогорівкою та Верхньокам’янським.

Аби виконати завдання, ворог все частіше відправляє в атаку штурмові групи та застосовує авіацію.

«Тільки із повітря росіяни завдали щонайменше чотирьох ударів. На жаль, досягли цілей дві ракети. Наші населені пункти чотири рази були обстріляні із мінометів. Наразі відбито шість із семи атак ворога. В чотирьох із них окупант задля посилення вогневого впливу задіяв танки», - повідомив Гайдай.

Однак голова ОВА додав, що майже повсюди загарбники були змушені відійти із втратами.

«Зокрема, знову розпач на них чекав і на ділянці між Білогорівкою та Верхньокам’янським», - уточнив він.

За словами голови ОВА, окупанти тиснуть з усіх боків фронту, аби прорватися до великих міст Донецької області. Однак вже декілька тижнів українські захисники тримають загарбників майже на одному місці.

Водночас, у Сєвєродонецьку все ще відсутні вода, газ та електроенергія.

«Строки відновлення критичної інфраструктури вже неодноразово переносили, проте не в змозі перенести початок навчального року», - повідомив Гайдай.

Тому загарбники оголосили про роботу чотирьох шкіл у Сєвєродонецьку. Втім, дітей окупанти назбирали лише на одну – близько 500 осіб.