Україна з'ясовує обставини візиту глави МЗС Бельгії до окупованого Криму

МЗС України веде діалог із бельгійською стороною щодо поїздки глави МЗС Бельгії Хаджі Лабіб до окупованого Криму у 2021 році. Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

"Міністерство закордонних справ України веде діалог з бельгійською стороною з цього питання з дипломатичних каналів для встановлення всіх обставин поїздки та ухвалення рішення про подальші двосторонні контакти", - написав прес-секретар у Facebook.

Він нагадав, що Київ вважає незаконним в'їзд до Криму з боку Росії, окупованого у 2014 році. Раніше повідомлялося, що Лабіб, яка з 15 липня очолює бельгійське МЗС, влітку 2021 року відвідала Крим. Вона брала участь у театральному фестивалі у Севастополі у липні 2021 року. Лабіб також опублікувала фотографії з палацу в кримській Лівадії та будинку-музею російського письменника Антона Чехова у Ялті.