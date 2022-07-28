Повний літак "вантажу-200": на відео показали, як росіяни повертаються на батьківщину зі "спецоперації"

Повний літак "вантажу-200": на відео показали, як росіяни повертаються на батьківщину зі "спецоперації"

Російська армія вже п'ять місяців зазнає колосальних втрат на війні проти України.

Поки президент Росії путін заявляє, що «спецоперація йде за планом» і «втрат немає», відео, що розповсюджуються по мережі, демонструють зовсім іншу картину.

Зокрема, у телеграм-каналі«СтратКом ЗСУ» показали, як повертаються на батьківщину російські солдати.

"Всі 200-ті. Повний літак "вантажу-200", - йдеться у підписі до кадрів.

На відео літак, який летить до Туви, повністю забитий дерев'яними ящиками із "вантажем 200".

«Просто казкове відео. Ту не потрібно нічого вигадувати або як помийні москальські "військори" монтувати. Тут все, як то кажуть в Одесі "картина олією". Коротко. Чітко. Зрозуміло. У кого є бажання, можете навіть порахувати », – наголошується у публікації.

Згідно з останніми даними, минулої доби наші військові знищили 160 російських вояків. Загалом на війні проти України загинуло 40 230 російських окупантів.

У Генштабі ЗСУ зазначають, що втрати ворога можуть бути неточними, оскільки на гарячих напрямках важко вести точний підрахунок. Насправді ліквідованих окупантів може бути більше.


Ирина Юрченко, politeka.net





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