Чернігівщина зазнала ракетних ударів із території Білорусі

Чернігівська область вранці в четвер, 28 липня, зазнала ракетного удару з території Білорусі, повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.

«Після 5 ранку масштабні запуски ракет із території Білорусі. Попередньо є інформація про влучання біля Гончарівського. Також працює наша ППО», - написав він під час останньої ранкової повітряної тривоги.

Згодом він уточнив, що вранці було більше 10 прильотів по території Чернігівської області.

«Сьогодні ми всі прокинулися дуже рано і це прокидання було дуже тривожним, було чути вибухи, приходи. Зараз не буду казати де, з міркувань безпеки. Інформація щодо жертв та руйнувань уточняється, це зараз не можу коментувати», - сказав Чаус.

Щодо ситуації на кордоні, то голова ОВА зазначив, що вона є контрольованою, змін чи загострень не зафіксовано.

«Ми маємо обстріли прикордоння. Вони такі самі, як були останні кілька місяців. Державна прикордонна служба України контролює ситуацію на державному кордоні», - додав він деталі.

Також Чаус закликав жителів області, особливо прикордонних громад, не нехтувати забороною відвідування лісів, адже це несе ризик для життя та здоров’я.