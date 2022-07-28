Росіяни продовжують боротьбу зі знаннями: мер Миколаєва розповів про наслідки ракетного удару

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич розповів, що сьогодні війська РФ атакували ракетами заклади освіти та житлові будинки. У себе на Телеграм-каналі він зауважив, що російські терористи не зраджують собі і цинічно обстрілюють цивільну інфраструктуру міста.

"Ще одна міська школа практично повністю зруйнована. Там обвалилась частина будівлі. Поранення дістав охоронець закладу. У довколишніх приватних будинках побило вікна та покрівлю, - розповідає мер. - Також ракета влучила на територію водної станції нашого Кораблебудівного університету, пошкодивши складське приміщення", інформує ZN.ua .

Крім цього, на території одного з приватних підприємств від влучання боєприпасів загорілись залишки шроту. Пожежу оперативно ліквідували рятувальники ДСНС.

Щодо житлових будинків, на цей час відомо про пошкодження двох багатоповерхівок.