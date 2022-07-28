ЗСУ ліквідували ще понад півтори сотні окупантів: оновлені дані від Генштабу

ЗСУ учора знешкодили ще 160 російських окупантів, після чого загальні втрати ворога серед особового складу зросли до 40 230 осіб. Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ.

Загальні втрати ворога станом на 28 липня:

особового складу - 40230 (+160) осіб ліквідовано,

осіб ліквідовано, танків ? 1742 (+4) од,

од, бойових броньованих машин ? 3979 (+8) од,

од, артилерійських систем – 894 (+11) од,

од, РСЗВ - 258 (+0) од,

засоби ППО - 117 (+0) од,

літаків – 222 (+0) од,

гелікоптерів – 190 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 729 (+3) ,

, крилаті ракети - 174 (+0),

кораблі /катери - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2854 (+7) од,

од, спеціальна техніка / special equipment - 75 (+0).