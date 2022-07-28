ЗСУ ліквідували ще понад півтори сотні окупантів: оновлені дані від Генштабу

Найважче ворогу вчора було на Криворізькому напрямку.

ЗСУ ліквідували ще понад півтори сотні окупантів: оновлені дані від Генштабу
© Генеральний штаб ЗСУ

ЗСУ учора знешкодили ще 160 російських окупантів, після чого загальні втрати ворога серед особового складу зросли до 40 230 осіб. Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ.

Загальні втрати ворога станом на 28 липня:

  • особового складу - 40230 (+160) осіб ліквідовано,
  • танків ? 1742 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ? 3979 (+8) од,
  • артилерійських систем – 894 (+11) од,
  • РСЗВ - 258 (+0) од,
  • засоби ППО - 117 (+0) од,
  • літаків – 222 (+0) од,
  • гелікоптерів – 190 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 729 (+3),
  • крилаті ракети - 174 (+0),
  • кораблі /катери - 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2854 (+7) од,
  • спеціальна техніка / special equipment - 75 (+0).

"Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому напрямку", - йдеться в повідомленні Генштабу, інформує ZN.ua.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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