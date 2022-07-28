Армія РФ втратила в Україні понад 75 тисяч особового складу

Законодавці Палати представників США , які були присутні на закритому брифінгу щодо ситуації в Україні в середу, заявили, що за наданою їм інформацією, понад 75 000 росіян були вбиті або поранені під час бойових дій. Про це повідомляє CNN.

За інформацією Білого Дому, російські військові втомлені, а ЗСУ чекають на додаткове підкріплення та мають намір почати контрнаступ на півдні до зими.

«Нам повідомили, що понад 75 000 росіян були вбиті або поранені. Це величезна кількість. Попри шалені гроші, вкладені Росією в сухопутні сили, понад 80% їхніх військ загрузли, вони втомилися», — розповіла членкиня Палати представників від Демократичної партії Елісса Слоткін, яка нещодавно відвідала Україну.