Посібник для недоумків: у ЗСУ висміяли випущений у РФ довідник для зрадників та колаборантів
Росія продовжує вести повномасштабну агресивну війну проти України не лише на полі бою, а й в інформаційному просторі – нещодавно в Мережі з'явився спеціальний довідник для колаборантів та зрадників, інформує
Про це повідомляється в Telegram 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних запорожців Збройних сил України.
Російські пропагандисти підготували спеціалізоване видання на 14 сторінок для шанувальників "русского міра" на території України. У цьому довіднику даються докладні поради щодо саботажу роботи практично у всіх соціально значущих напрямах - "методичка" розрахована в т.ч. на офісних працівників, керівників адміністративних посад, працівників органів влади.
Автором даної "методички" є російський "Центр аналізу інформації та пропаганди" - вона була випущена в Москві нинішнього, 2022 року. Цей довідник переповнений пропагандистськими кліше антиукраїнського характеру: "київська хунта", "маріонетковий уряд", "нацики", "карателі" тощо.
Самі "практичні поради" написані на кшталт класичних принципів радянської бюрократії.
"Російська пропаганда зображує проросійського колаборанта як малограмотного недоумка, який потребує професійної психологічної допомоги", - зазначили у бригаді.
Нагадаємо, Служба безпеки України отримала доступ до пропагандистських методичок, створених російськими спецслужбами, про "правильне висвітлення спецоперації" в Україні. Однак співробітники ФСБ РФ визнають, що їхній план провалився і тепер намагаються знайти нові виправдання повномасштабної війни та військових злочинів російських окупантів.