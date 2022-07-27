Українська будівельна компанія з Херсонщини співпрацює з окупантами — розслідування

Відома в Херсонській області будівельна компанія з Нової Каховки ТОВ «Олеся» обслуговує російських загарбників. Про це повідомляє Центр журналістських розслідувань з посиланням на міського голову Нової Каховки Володимира Коваленко, який 18 липня зміг виїхати на підконтрольну Україні територію.

За даними розслідувачів, «Олеся» допомагає окупантам виготовляти і встановлювати залізобетонні військові укріплення та ремонтує пошкоджені мостопереходи на тимчасово окупованій території українського півдня.

Зокрема, працівники ТОВ «Олеся» допомагали окупантам ремонтувати дорожнє полотно на пошкодженому після обстрілів ЗСУ мосту через Каховський шлюз на території Новокаховської територіальної громади. Саме поблизу шлюзу і Каховської ГЕС російські загарбники з перших днів повномасштабної війни облаштували одну зі своїх військових баз.

Про деталі співпраці Валерія Сєрова з окупантами розповів також депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

«Окупанти знайшли місцеву фірму «Олеся», Сєров директор. На превеликий жаль, він погодився з ними працювати і з перших днів здав своє будівельне підприємство для розташування орків. Коли склад злетів, то це було неподалік цього підприємства», —розповів він в інтерв'ю телеканалу «НІС-ТВ».

Засновниками і власниками ТОВ «Олеся» є подружжя Сєрових — Валерій і Валентина. В компанії працюють близько 470 людей. Сам Сєров володіє також ТОВ «Система-Майстер» і ТОВ «Тенісно-спортивний клуб «Нова Каховка».