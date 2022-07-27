Ядерні погрози Росії спрацювали, і Китай це помітив - експерт
Експерт пояснив, що зробить Пекін, якщо Москва все ж завдасть ядерний удар по Україні, інформує
Коли Китай оцінює ядерні погрози Росії впродовж війни проти України, він робить висновок, що насправді це спрацювало.
Про це під час дискусії в
«Тому що країни НАТО почали обережніше поводитися після російських погроз. Ядерна зброя може допомогти не лише в оборонній сфері, а й в політичній. Особливо у відносинах з США», - сказав він.
Тонг Чжао нагадав про припущення, що Кремль наважиться застосувати ядерний арсенал проти України, якщо відчує, що існування режиму Владіміра Путіна під загрозою. Але і Китай відчуває дедалі більший тиск з боку США, побоюючись, що Вашингтон хоче підірвати режим і китайську політичну систему. Експерт допустив, в найближчому майбутньому ядерна зброя буде частіше фігурувати навіть в політичних суперечках між країнами.
На питання про те, як Китай відреагує, якщо Росія все ж застосує ядерну зброю проти України, Тонг Чжао відповів, що Пекін не вірить у готовність Москви справді піти на такий крок.