Ядерні погрози Росії спрацювали, і Китай це помітив - експерт

Коли Китай оцінює ядерні погрози Росії впродовж війни проти України, він робить висновок, що насправді це спрацювало.

Про це під час дискусії в Atlantic Council сказав старший науковий співробітник центру Carnegie Endowment for International Peace Тонг Чжао.

«Тому що країни НАТО почали обережніше поводитися після російських погроз. Ядерна зброя може допомогти не лише в оборонній сфері, а й в політичній. Особливо у відносинах з США», - сказав він.

Тонг Чжао нагадав про припущення, що Кремль наважиться застосувати ядерний арсенал проти України, якщо відчує, що існування режиму Владіміра Путіна під загрозою. Але і Китай відчуває дедалі більший тиск з боку США , побоюючись, що Вашингтон хоче підірвати режим і китайську політичну систему. Експерт допустив, в найближчому майбутньому ядерна зброя буде частіше фігурувати навіть в політичних суперечках між країнами.