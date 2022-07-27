У Херсоні партизани підірвали поліцейське авто з колаборантами

Український рух спротиву організував підрив автомобіля так званої "поліції" російської окупаційної адміністрації в місті Херсон. У результаті вибуху загинув один із місцевих поліцейських-колаборантів, інший отримав поранення. Інформацію підтвердило Головне управління розвідки Міністерства оборони України в Telegram .

«Рух спротиву на тимчасово окупованій Херсонщині продовжує розповсюджувати серед прибічників "руського мира" та місцевих колаборантів "квитки на концерт Кобзона"», – йдеться в повідомленні.

У ГУР зазначили, що херсонські партизани “вручили квиток” екіпажу поліцейської автівки на перетині вулиці Репіна й проспекту Адмірала Сенявіна, застосувавши радіокерований заряд вибухової речовини.

«У результаті чого один поліцейський "відбув на концерт", а другий дещо "затримається" у медичному закладі», – уточнили в розвідці.

Там також нагадали, що кожного зрадника очікує неминуча розплата за допомогу загарбникам.