У Херсоні партизани підірвали поліцейське авто з колаборантами

У результаті вибуху один зрадник загинув, а інший отримав поранення, інформує ZN.ua.

У Херсоні партизани підірвали поліцейське авто з колаборантами
© Мост

Український рух спротиву організував підрив автомобіля так званої "поліції" російської окупаційної адміністрації в місті Херсон. У результаті вибуху загинув один із місцевих поліцейських-колаборантів, інший отримав поранення. Інформацію підтвердило Головне управління розвідки Міністерства оборони України в Telegram.

«Рух спротиву на тимчасово окупованій Херсонщині продовжує розповсюджувати серед прибічників "руського мира" та місцевих колаборантів "квитки на концерт Кобзона"», – йдеться в повідомленні.

У ГУР зазначили, що херсонські партизани “вручили квиток” екіпажу поліцейської автівки на перетині вулиці Репіна й проспекту Адмірала Сенявіна, застосувавши радіокерований заряд вибухової речовини.

«У результаті чого один поліцейський "відбув на концерт", а другий дещо "затримається" у медичному закладі», – уточнили в розвідці.

Там також нагадали, що кожного зрадника очікує неминуча розплата за допомогу загарбникам.


Максим Царук, ZN.ua





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