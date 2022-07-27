СБУ затримала голову особистої охорони депутата-втікача, підозрюваного в роботі на окупантів

У СБУ повідомили про затримання голови особистої охорони народного депутата України, якого силовики підозрюють у зв'язках із російськими спецслужбами.

За даними прес-служби СБУ , фігурант був наближений до чинного депутата-утікача, якого СБУ вважає причетним до роботи на російські спецслужби. Зокрема, цей депутат займався створенням ряду приватних охоронних підприємств у різних галузях, щоб використовувати ці структури для швидкого захоплення України.

У керівника особистої охорони депутата, зокрема, під час затримання вилучили ручні уламкові гранати та патрони до нарізної зброї. Вилучили готівкою 200 тис. грн., €49 тис., $11,5 тис. грн.

Також у нього виявили та вилучили матеріали, що свідчать про тривалу підривну діяльність з боку чинного нардепа проти України, його зв'язків із представниками держави-агресора та колаборантами.

"Затриманому готується повідомлення про підозру за ч.1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу", - наголошують у спецслужбі.