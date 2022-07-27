СБУ затримала голову особистої охорони депутата-втікача, підозрюваного в роботі на окупантів
У фігуранта знайдено докази проти чинного народного обранця, інформує
У СБУ повідомили про затримання голови особистої охорони народного депутата України, якого силовики підозрюють у зв'язках із російськими спецслужбами.
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У керівника особистої охорони депутата, зокрема, під час затримання вилучили ручні уламкові гранати та патрони до нарізної зброї. Вилучили готівкою 200 тис. грн., €49 тис., $11,5 тис. грн.
Також у нього виявили та вилучили матеріали, що свідчать про тривалу підривну діяльність з боку чинного нардепа проти України, його зв'язків із представниками держави-агресора та колаборантами.
"Затриманому готується повідомлення про підозру за ч.1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу", - наголошують у спецслужбі.