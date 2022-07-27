СБУ затримала голову особистої охорони депутата-втікача, підозрюваного в роботі на окупантів

У фігуранта знайдено докази проти чинного народного обранця, інформує ZN.ua.

СБУ затримала голову особистої охорони депутата-втікача, підозрюваного в роботі на окупантів
© ssu.gov.ua

У СБУ повідомили про затримання голови особистої охорони народного депутата України, якого силовики підозрюють у зв'язках із російськими спецслужбами.

За даними прес-служби СБУ, фігурант був наближений до чинного депутата-утікача, якого СБУ вважає причетним до роботи на російські спецслужби. Зокрема, цей депутат займався створенням ряду приватних охоронних підприємств у різних галузях, щоб використовувати ці структури для швидкого захоплення України.

У керівника особистої охорони депутата, зокрема, під час затримання вилучили ручні уламкові гранати та патрони до нарізної зброї. Вилучили готівкою 200 тис. грн., €49 тис., $11,5 тис. грн.

Також у нього виявили та вилучили матеріали, що свідчать про тривалу підривну діяльність з боку чинного нардепа проти України, його зв'язків із представниками держави-агресора та колаборантами.

"Затриманому готується повідомлення про підозру за ч.1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу", - наголошують у спецслужбі.


Оксана Лебедина, ZN.ua





Интересные новости
Загальна мобілізація: коли українці можуть відмовитися від незаконної повісткиЗагальна мобілізація: коли українці можуть відмовитися від незаконної повістки
Компанії російського олігарха Романа Абрамовича понад 10 років фінансували армію Росії — OCCRPКомпанії російського олігарха Романа Абрамовича понад 10 років фінансували армію Росії — OCCRP
У США закликали поставити Україні ракети дальньої діїУ США закликали поставити Україні ракети дальньої дії
Мобілізація: Олексій Арестович запропонував відпускати за кордон чоловіків, які не хочуть служитиМобілізація: Олексій Арестович запропонував відпускати за кордон чоловіків, які не хочуть служити
Британія ввела санкції проти кремлівського пропагандиста Грема ФіліпсаБританія ввела санкції проти кремлівського пропагандиста Грема Філіпса
Блок рекламы


Похожие новости
"Технології" вражають: Данілов тролить окупантів за карти часів застою"Технології" вражають: Данілов тролить окупантів за карти часів застою
Число "двохсотих" окупантів перевалило за круглу цифру: свіжі дані про втрати РФ в УкраїніЧисло "двохсотих" окупантів перевалило за круглу цифру: свіжі дані про втрати РФ в Україні
ЗСУ вдарили по місцю дислокації окупантів у ЛисичанськуЗСУ вдарили по місцю дислокації окупантів у Лисичанську
ЗСУ на півдні відсунули окупантів до додаткових рубежів оборониЗСУ на півдні відсунули окупантів до додаткових рубежів оборони
Зливав ворогу дані про ЗСУ та тероборону: у Києві затримали посібника окупантівЗливав ворогу дані про ЗСУ та тероборону: у Києві затримали посібника окупантів
Українські військові ліквідували 100 окупантів у готелі в Красному ЛучіУкраїнські військові ліквідували 100 окупантів у готелі в Красному Лучі
Катували і вбивали українців: СБУ виявила поліцаїв-зрадників, які вступили на службу до окупантів у ХерсоніКатували і вбивали українців: СБУ виявила поліцаїв-зрадників, які вступили на службу до окупантів у Херсоні
Удари ЗСУ з HIMARS посіяли страх у окупантів: війська рф змушені застосовувати різні тактики укриттяУдари ЗСУ з HIMARS посіяли страх у окупантів: війська рф змушені застосовувати різні тактики укриття
Американський аналітик називає умову наступу окупантів на ЗапоріжжяАмериканський аналітик називає умову наступу окупантів на Запоріжжя
На Харківщині підприємців силоміць змушують працювати на окупантівНа Харківщині підприємців силоміць змушують працювати на окупантів
Последние новости
Подгружаем последние новости