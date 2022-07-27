Експерти пояснили, в яких випадках Росія може завдати ядерний удар по Україні

Росія вдавалася до ядерних погроз впродовж всієї війни, яку вона розв’язала проти України. Особливо в перші місяці на Заході були поширені занепокоєння, що Москва може застосувати тактичні ядерні боєприпаси або ж влаштувати ядерну демонстрацію.

Як зауважила експерт Центру безпеки і стратегії Скоукрофта в Atlantic Council Наоко Аокі, Москва, на щастя, цього не зробила. Однак, вона застерегла, що «загроза нікуди не зникла».

У свою чергу, професор управління Дартмутського університету Деріл Пресс висловив переконання, що Кремль боїться, що розв’язана ним війна проти України може поставити під загрозу режим Владіміра Путіна.

«По-перше, Путін і його адміністрація бояться, що війна може поставити під загрозу існування режиму. А по-друге, вони можуть вирішити, що США якраз і добиваються повалення режиму. Якщо вони відчують, що загроза реальна, тоді може бути ескалація із застосуванням ядерної зброї», - пояснив Пресс.