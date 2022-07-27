Експерти пояснили, в яких випадках Росія може завдати ядерний удар по Україні
На їхню думку, російська ядерна загроза все ще нависає над Україною, інформує
Росія вдавалася до ядерних погроз впродовж всієї війни, яку вона розв’язала проти України. Особливо в перші місяці на Заході були поширені занепокоєння, що Москва може застосувати тактичні ядерні боєприпаси або ж влаштувати ядерну демонстрацію.
Як зауважила експерт Центру безпеки і стратегії Скоукрофта в
У свою чергу, професор управління Дартмутського університету Деріл Пресс висловив переконання, що Кремль боїться, що розв’язана ним війна проти України може поставити під загрозу режим Владіміра Путіна.
«По-перше, Путін і його адміністрація бояться, що війна може поставити під загрозу існування режиму. А по-друге, вони можуть вирішити, що США якраз і добиваються повалення режиму. Якщо вони відчують, що загроза реальна, тоді може бути ескалація із застосуванням ядерної зброї», - пояснив Пресс.