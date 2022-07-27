Війська РФ за добу знищили більше 200 гектарів врожаю на Херсонщині

Матеріальні збитки перевищили три мільйони гривень.

Війська РФ за добу знищили більше 200 гектарів врожаю на Херсонщині
Фото ілюстративне
© Головне управління ДСНС України у Харківській області/facebook

Упродовж 26 липня російські окупанти здійснили обстріли полів на території Херсонщини, знищивши понад 200 гектарів врожаю озимого ячменю. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у Херсонській області у Facebook.

Зокрема, ворожа армія вдарила по посівах поблизу села Чорнобаївка, спричинивши пожежу на майже 200 гектарах. Там вогонь повністю знищив врожай, а матеріальні збитки сягнули більше двох мільйонів і 600 тисяч гривень.

Також унаслідок артилерійських обстрілів загорілося поле озимого ячменю неподалік села Преображенка. Близько половини посівів знищено, збитки склали більше 600 тисяч гривень.

Загалом, за інформацією поліції, на території Херсонщини 26 липня було відкрито 25 кримінальних проваджень щодо воєнних злочинів РФ.


Максим Царук, ZN.ua





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