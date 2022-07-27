В Україні зменшилася кількість громадян, які хочуть переїхати за кордон

За два останні роки кількість українців, які хотіли б поїхати за кордон на постійне місце проживання, критично зменшилася з 27% до 9%, свідчать результати опитування соціологічної групи « Рейтинг », проведеного 23-24 липня серед тисячі респондентів на підконтрольній українському уряду території.

«Це в тому числі пов’язано з тим, що велика кількість знаходиться за кордоном у вимушеній еміграції», - пояснюють соціологи.

Бажання жити та працювати за кордоном більше притаманне мешканцям сходу, молоді та чоловікам.

28% опитаних хотіли би особисто працювати за кордоном, 70% - ні.