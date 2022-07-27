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2022-07-27
В Україні зменшилася кількість громадян, які хочуть переїхати за кордон
90% опитаних у липні мешканців України не мають бажання жити за кордоном, інформує
За два останні роки кількість українців, які хотіли б поїхати за кордон на постійне місце проживання, критично зменшилася з 27% до 9%, свідчать результати опитування соціологічної групи «
«Це в тому числі пов’язано з тим, що велика кількість знаходиться за кордоном у вимушеній еміграції», - пояснюють соціологи.
Бажання жити та працювати за кордоном більше притаманне мешканцям сходу, молоді та чоловікам.
28% опитаних хотіли би особисто працювати за кордоном, 70% - ні.
Анастасія Дейна, ZN.ua