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2022-07-27
ЗСУ знищили дві гаубиці "Мста-Б" та склад боєприпасів військ РФ
Українські військові контролюють вогнем транспортні артерії на окупованих територіях, інформує
© Повітряне командування "Схід" / Facebook
На південному напрямку українські військові знищили дві гаубиці "Мста-Б", чотири одиниці броньованої та автомобільної техніки військ РФ, інформує Оперативне командування "Південь" у
"Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 150 вогневих завдань, за результатами яких закріплено наш вогневий контроль над транспортними артеріями на окупованих територіях, а окупаційні війська зменшено на 51 рашиста, ще дві гаубиці «Мста-Б», чотири одиниці броньованої та автомобільної техніки, а також склад боєприпасів у Солдатському", - йдеться в повідомленні.
Анна Конюченко, ZN.ua