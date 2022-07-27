ЗСУ знищили дві гаубиці "Мста-Б" та склад боєприпасів військ РФ

На південному напрямку українські військові знищили дві гаубиці "Мста-Б", чотири одиниці броньованої та автомобільної техніки військ РФ , інформує Оперативне командування "Південь" у Facebook.

"Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 150 вогневих завдань, за результатами яких закріплено наш вогневий контроль над транспортними артеріями на окупованих територіях, а окупаційні війська зменшено на 51 рашиста, ще дві гаубиці «Мста-Б», чотири одиниці броньованої та автомобільної техніки, а також склад боєприпасів у Солдатському", - йдеться в повідомленні.