ЗСУ знищили дві гаубиці "Мста-Б" та склад боєприпасів військ РФ

Українські військові контролюють вогнем транспортні артерії на окупованих територіях, інформує ZN.ua.

ЗСУ знищили дві гаубиці
© Повітряне командування "Схід" / Facebook

На південному напрямку українські військові знищили дві гаубиці "Мста-Б", чотири одиниці броньованої та автомобільної техніки військ РФ, інформує Оперативне командування "Південь" у Facebook.

"Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 150 вогневих завдань, за результатами яких закріплено наш вогневий контроль над транспортними артеріями на окупованих територіях, а окупаційні війська зменшено на 51 рашиста, ще дві гаубиці «Мста-Б», чотири одиниці броньованої та автомобільної техніки, а також склад боєприпасів у Солдатському", - йдеться в повідомленні.


Анна Конюченко, ZN.ua





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