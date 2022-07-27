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2022-07-27
У Маріуполі окупанти припинили видавати гуманітарну допомогу, щоб змусити жителів розбирати завали
Так виглядає «турбота» від загарбників.
© t.me/polkazov
У тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники припинили видавати гуманітарну допомогу місцевим жителям, щоб змусити їх розбирати завали. Про це
«Окупанти припинили видавати гуманітарну допомогу в Маріуполі. Це чергове знущання з жителів, щоб змусити їх піти на принизливі, а часом і небезпечні роботи з розбирання завалів та розмінування міста», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що продукти тепер зможуть отримувати лише діти.
«І то за наявності гуманітарної допомоги. А ми розуміємо, що це означає - чекати можна буде місяцями. Так виглядає «турбота» від окупантів», - наголосили у міськраді.
Анастасія Гурін, ZN.ua