У Маріуполі окупанти припинили видавати гуманітарну допомогу, щоб змусити жителів розбирати завали

Так виглядає «турбота» від загарбників.

У Маріуполі окупанти припинили видавати гуманітарну допомогу, щоб змусити жителів розбирати завали
© t.me/polkazov

У тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники припинили видавати гуманітарну допомогу місцевим жителям, щоб змусити їх розбирати завали. Про це повідомила Маріупольська міська рада.

«Окупанти припинили видавати гуманітарну допомогу в Маріуполі. Це чергове знущання з жителів, щоб змусити їх піти на принизливі, а часом і небезпечні роботи з розбирання завалів та розмінування міста», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що продукти тепер зможуть отримувати лише діти.

«І то за наявності гуманітарної допомоги. А ми розуміємо, що це означає - чекати можна буде місяцями. Так виглядає «турбота» від окупантів», - наголосили у міськраді.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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