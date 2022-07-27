Росіяни, ЗСУ все ближче: нова порція фотожаб на удар по Антонівському мосту

Увечері 26 липня, з РСЗВ HIMARS, ЗСУ завдали чергового удару по Антонівському мосту в Херсонській області, завдавши йому настільки суттєвих пошкоджень, що окупантам довелося закрити рух по ньому. Вже до ранку в мережі було опубліковано безліч фотожаб на цю тему, зараз з'явилася нова порція.

"Апостроф" зібрав найдотепніші з них, інформує Апостроф.

Більшість жартів ґрунтується на тому, що пошкодження Антонівського мосту є своєрідною прелюдією до удару по Кримському мосту, який побудувала Росія і по якому здійснює постачання своїх окупаційних військ в Україні.


Олена Руденко, Апостроф





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