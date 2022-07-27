Патріарху Кірілу заборонили в'їзд до Литви

Він потрапив до списку «небажаних осіб».

Патріарху Кірілу заборонили в'їзд до Литви
© kremlin.ru

Литва заборонила в'їзд патріарху МПЦ Кірілу (Владіміру Гундяєву) через підтримку війни РФ проти України. Він не зможе відвідувати Литву до 23 червня 2027 року, повідомляє BNS.

Гундяєв потрапив до списку небажаних осіб 23 червня і досі публічно про це не повідомлялося.

Зазначається, що рішення ухвалено з урахуванням пропозиції МЗС Литви.

За даними МВС Литви, Кіріл включений до списку за те, що він свідомо заперечує територіальну цілісність та суверенітет України, а також виправдовує та підтримує агресивні дії РФ, які грубо порушують норми та принципи міжнародного права.

«Патріарх Кіріл, найближчий соратник Владіміра Путіна, є одним з найактивніших прихильників війни проти України, який неодноразово публічно висловлювався позитивно щодо російської агресії», - йдеться в повідомленні відомства.

Також зазначається, що патріарх Кіріл у російських пропагандистських ЗМІ відкрито називає народ України «учасниками нацистського режиму».

«27 лютого 2022 року патріарх Кіріл благословив російських солдатів, які беруть участь у війні проти України, і дав канонічне виправдання війни, яку веде Росія», - йдеться у повідомленні.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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