США назвали наступний крок РФ у війні проти України

В США заявили, що знають про наступний крок РФ у війні проти України. Зокрема, цей крок передбачає анексію тимчасово окупованих територій. Про це написало у фейсбук посольство США в Україні.

«Нам відомий наступний крок Росії. Росія закладає основу для анексії окупованої нею української території, що є прямим порушенням суверенітету України», - йдеться у дописі.

Вашингтон попередив Росію про швидку й сувору відповідь на спробу анексувати нові українські території, підкресливши, що такі плани РФ є прямим порушенням суверенітету України.