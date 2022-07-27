США назвали наступний крок РФ у війні проти України

Вашингтон попередив Росію про сувору відповідь.

США назвали наступний крок РФ у війні проти України
© depositphotos / studioflara

В США заявили, що знають про наступний крок РФ у війні проти України. Зокрема, цей крок передбачає анексію тимчасово окупованих територій. Про це написало у фейсбук посольство США в Україні.

«Нам відомий наступний крок Росії. Росія закладає основу для анексії окупованої нею української території, що є прямим порушенням суверенітету України», - йдеться у дописі.

Вашингтон попередив Росію про швидку й сувору відповідь на спробу анексувати нові українські території, підкресливши, що такі плани РФ є прямим порушенням суверенітету України.

«Якщо Росія продовжить реалізацію своїх планів анексії, ми відповімо швидко й суворо разом із нашими союзниками та партнерами», - написало посольство США.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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