Новостей.COM ⇒
2022-07-27
США назвали наступний крок РФ у війні проти України
Вашингтон попередив Росію про сувору відповідь.
© depositphotos / studioflara
В США заявили, що знають про наступний крок РФ у війні проти України. Зокрема, цей крок передбачає анексію тимчасово окупованих територій. Про це написало у
«Нам відомий наступний крок Росії. Росія закладає основу для анексії окупованої нею української території, що є прямим порушенням суверенітету України», - йдеться у дописі.
Вашингтон попередив Росію про швидку й сувору відповідь на спробу анексувати нові українські території, підкресливши, що такі плани РФ є прямим порушенням суверенітету України.
«Якщо Росія продовжить реалізацію своїх планів анексії, ми відповімо швидко й суворо разом із нашими союзниками та партнерами», - написало посольство США.
Анастасія Гурін, ZN.ua