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2022-07-27
Українські військові готуються до контрнаступу у Миколаївській області
Війська РФ за добу завдали 21 ракетний удар по Миколаївській області, інформує
© Сергій Нужненко / Радіо Свобода
Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім
"Ситуація в області контрольована, ЗСУ готуються до контрнаступу та доволі ефективно проводять вогневе ураження. Це всі ми бачимо по влучанням по Антонівському мосту", - наголосив Кім.
За його словами, російські війська завдали 21 ракетний удар та 28 артилерійських обстрілів у Миколаївській області. Двоє людей отримали поранення.
Під обстріл потрапили об’єкти інфраструктури, автомобільні підприємства. Окупанти знищили частину електропостачання.
Анна Конюченко, ZN.ua