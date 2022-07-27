Українські військові готуються до контрнаступу у Миколаївській області

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив , що Збройні сили України готуються до контрнаступу у Миколаївській області.

"Ситуація в області контрольована, ЗСУ готуються до контрнаступу та доволі ефективно проводять вогневе ураження. Це всі ми бачимо по влучанням по Антонівському мосту", - наголосив Кім.

За його словами, російські війська завдали 21 ракетний удар та 28 артилерійських обстрілів у Миколаївській області. Двоє людей отримали поранення.

Під обстріл потрапили об’єкти інфраструктури, автомобільні підприємства. Окупанти знищили частину електропостачання.