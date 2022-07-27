Українські військові готуються до контрнаступу у Миколаївській області

Війська РФ за добу завдали 21 ракетний удар по Миколаївській області, інформує ZN.ua.

Українські військові готуються до контрнаступу у Миколаївській області
© Сергій Нужненко / Радіо Свобода

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що Збройні сили України готуються до контрнаступу у Миколаївській області.

"Ситуація в області контрольована, ЗСУ готуються до контрнаступу та доволі ефективно проводять вогневе ураження. Це всі ми бачимо по влучанням по Антонівському мосту", - наголосив Кім.

За його словами, російські війська завдали 21 ракетний удар та 28 артилерійських обстрілів у Миколаївській області. Двоє людей отримали поранення.

Під обстріл потрапили об’єкти інфраструктури, автомобільні підприємства. Окупанти знищили частину електропостачання.


Анна Конюченко, ZN.ua





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