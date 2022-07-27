РФ випустила спеціальний довідник з порадами для проросійських зрадників і колаборантів — ГУР
У довіднику зібрані детальні рекомендації по саботажу роботи практично в усіх соціально значущих напрямках, інформує
В РФ випустили спеціальний довідник для проросійських зрадників і колаборантів. Зокрема, кремлівські пропагандисти підготували спеціалізоване видання на 14 сторінок для прихильників «русского мира» в Україні: «Довідник для громадян України з організації спротиву київському маріонеточному уряду». Про це
Зазначається, що у довіднику зібрані детальні поради по саботажу роботи практично в усіх соціально значущих напрямках.
Розвідка повідомляє, що довідник сповнений пропагандою ненависті до всього українського, зокрема, наводить цитату з документа: «селюки, що прорвалися в Київ, формують нову реальність».
Крім того, у документі використовується і відповідний набір термінології: «київська хунта», «маріонетковий уряд», «нацики» та подібне.
Щодо «практичних порад», то вони повністю копіюють класичні принципи радянської бюрократії.
Зокрема:
- давайте заплутані і нелогічні відповіді, коли вас прохатимуть про пораду;
- збільшуйте кількість документів, введіть плани та звіти за день/тиждень/місяць/квартал;
- пишіть якомога більше запитів у різні інстанції;
- використовуйте більше ліків та перев’язочних матеріалів, ніж необхідно.