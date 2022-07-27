РФ випустила спеціальний довідник з порадами для проросійських зрадників і колаборантів — ГУР

В РФ випустили спеціальний довідник для проросійських зрадників і колаборантів. Зокрема, кремлівські пропагандисти підготували спеціалізоване видання на 14 сторінок для прихильників «русского мира» в Україні: «Довідник для громадян України з організації спротиву київському маріонеточному уряду». Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Зазначається, що у довіднику зібрані детальні поради по саботажу роботи практично в усіх соціально значущих напрямках.

Розвідка повідомляє, що довідник сповнений пропагандою ненависті до всього українського, зокрема, наводить цитату з документа: «селюки, що прорвалися в Київ, формують нову реальність».

Крім того, у документі використовується і відповідний набір термінології: «київська хунта», «маріонетковий уряд», «нацики» та подібне.

Щодо «практичних порад», то вони повністю копіюють класичні принципи радянської бюрократії.

Зокрема: