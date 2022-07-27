43% українців вважають, що Україну можна відбудувати за п’ять років — опитування

Але кількість тих, хто готовий долучитися до відбудови особисто, зменшується, інформує ZN.ua.

43% українців вважають, що Україну можна відбудувати за п’ять років — опитування
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43% українців вважають, що Україну можна відбудувати після війни за п’ять років, свідчать результати опитування соціологічної групи «Рейтинг», проведеного 23-24 липня серед тисячі респондентів на підконтрольній українському уряду території.

28% опитаних вважають, що на це потрібно до 10 років. При цьому збільшилася кількість людей, які вважають, що для відбудови України потрібно понад 10 років (з 10% до 21%) та зменшилася кількість тих, хто вважав, що відбудова займе менше року (з 13% до 5%).

У півтора раза зменшилася кількість тих, хто готовий особисто долучитися до відбудови країни – з 61% до 45%. 46% зазначили, що хотіли, але не мають можливості. Більше до відбудови готові долучитися мешканці сходу, респонденти віком від 18 до 50 років, чоловіки, більш забезпечені та ті, хто змінив місце проживання.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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