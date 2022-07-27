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2022-07-27
Глава МЗС Німеччини розповіла, коли Україна зможе отримати ППО IRIS-Т
Україна хоче отримати загалом 11 таких систем.
Міністерка закордонних справ Німеччини Анналени Бербок заявила, що ФРН планує надати Україні системи протиповітряної оборони IRIS-Т в кінці серпня або на початку вересня.
"Ми також доставляємо систему протиповітряної оборони IRIS-T. Ну, я сподіваюся, що в кінці літа, на початку вересня... І це на завершальній стадії виробництва, воно мало відправитися в іншу країну. Тому нам довелося домовитися з іншою країною, що вони відступлять, що ця система може піти в Україну. І я дуже сподіваюся, що ми зможемо зробити це з більшою кількістю цих систем IRIS-Т", - наголосила Бербок в інтерв'ю "
Анна Конюченко, ZN.ua