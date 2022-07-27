Всесвітня продовольча програма ООН надає допомогу 2200 гривень протягом 3 місяців, - Катерина Котенкова

Всесвітня продовольча програма ООН надає допомогу 2200 гривень протягом 3 місяців, - Катерина Котенкова

Журналістка Катерина Котенкова розповіла про міжнародну допомогу українцям від ООН, Міжнародної організації з міграції, Агентства з питань технічного та розвитку та Естонської ради з питань біженців.

Про це вона розповіла на каналі «Знай.ua».

Як розповідає журналістка, українці з офіційним статусом внутрішнього переселенця можуть отримати грошову допомогу від багатьох фінансових організацій у розмірі від 2200 до 2500 гривень.

«Всесвітня продовольча програма ООН надає допомогу 2200 гривень протягом 3 місяців. Майте на увазі, що допомогу максимум можна отримати на 3 членів сім’ї, тобто 1 сім’я на місяць може отримувати не більше 6600 гривень. Для отримання допомоги Міністерство соціальної політики формує і передає Всесвітній продовольчій програмі ООН перелік внутрішньо переміщених осіб», - розповідає Катерина Котенкова.

Вона додає, що заяви зможуть подати неповні сім’ї, у якій є двоє і більше дітей віком до 18 років або ж люди похилого віку, літні громадяни, з якими проживають діти віком до 18 років, домогосподарства, де є люди з інвалідністю, або ж прийомні сім’ї, які опікуються дітьми без супроводу, а також дітьми, які були розлучені з батьками.

«Наступна допомога – від Міжнародної організації з міграції, вона надає допомогу в розмірі 2220 гривень на особу на місяць, виплачується також протягом 3 місяців. Наразі цей проєкт реалізується в Закарпатській та Вінницькій областях, та невдовзі планують розширення на Чернівецьку, Івано-Франківську та Львівську області», - повідомляє Катерина Котенкова.

Агентство з питань технічного та розвитку, каже журналістка, надає допомогу в розмірі 2200 гривень на місяць на особу, вона видається одним платежем на 3 місяці, тобто її загальний розмір – 6600 гривень.

«Естонська рада з питань біженців також надає допомогу разом із благодійним фондом «Єдність за майбутнє» у розмірі 2220 гривень на особу також протягом 3 місяців. Надана допомога може бути максимум на 5 членів сім’ї та складати загалом 11100 гривень», - зазначає Катерина Котенкова.


user, politeka.net





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