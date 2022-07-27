Рух перекритий: що відомо про наслідки удару з HIMARS по Антонівському мосту

Збройні Сили України вночі 26 липня нанесли удари по Антонівському мосту в Херсонській області, унаслідок чого дорожнє сильно пошкоджено, а рух мостом окупаційна "влада" перекрила, інформує Апостроф .

Інформацію про удари підтвердила глава пресслужби ОК "Південь" Наталія Гуменюк в етері національного телемарафону.

"Робота нашої артилерії настільки делікатна і ювелірна, що більше спрямована на деморалізацію війська противника. Тому удари по Антонівському мосту були. Але вони були філігранними", - заявила вона.

Антонівський міст частково зруйнований завдяки американським системам HIMARS. Наразі місцевий гауляйтер Стрємоусов повідомив, що рух мостом перекрили, оскільки це небезпечно через пошкодження дорожнього полотна.