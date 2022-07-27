Рух перекритий: що відомо про наслідки удару з HIMARS по Антонівському мосту

Збройні Сили України вночі 26 липня нанесли удари по Антонівському мосту в Херсонській області, унаслідок чого дорожнє сильно пошкоджено, а рух мостом окупаційна "влада" перекрила, інформує Апостроф.

Інформацію про удари підтвердила глава пресслужби ОК "Південь" Наталія Гуменюк в етері національного телемарафону.

"Робота нашої артилерії настільки делікатна і ювелірна, що більше спрямована на деморалізацію війська противника. Тому удари по Антонівському мосту були. Але вони були філігранними", - заявила вона.

Антонівський міст частково зруйнований завдяки американським системам HIMARS. Наразі місцевий гауляйтер Стрємоусов повідомив, що рух мостом перекрили, оскільки це небезпечно через пошкодження дорожнього полотна.

Водночас пропагандистські ЗМІ та самі пропагандисти країни-терориста РФ не можуть визначитися, що ж саме сталося з Антонівським мостом. У росЗМІ визнають пошкодження мосту та додають, що ЗСУ били й по залізничному мосту з аналогічною назвою. Тоді як пропагандисти пишуть, що Антонівський міст нібито залишився цілим. Знову не узгодили методички.


Ліза Бровко, Апостроф





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