Росія сподівається захопити більше українських територій: карти боїв та аналіз ISW ситуації на фронті

Йде 154 доба повномасштабного російського вторгнення, Росія хоче захопити якнайбільше українських територій до проведення референдумів та прискореної анексії, що планують провести на початку вересня.

Про це повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW), інформує Апостроф .

Зазначається, що керівництво, яке підтримується РФ , продовжує проголошувати терміни для захоплення нових українських територій задля ймовірної підтримки поточної підготовки до референдумів, присвячених приєднанню цих територій до країни-агресорки.

Так, заступник міністра інформації так званої "ДНР" Даніїл Безсонов 25 липня заявив, що "республіка" розраховує захопити всю Донецьку область до кінця серпня.

Раніше російськими та західними джерелами заявлялося, що Росія планує провести референдуми на окупованих територіях у першій половині місяця, ймовірно, приблизно 11 вересня.

"Підтримувана Росією окупаційна так звана влада, ймовірно, наполягає на встановленні термінів для військових цілей, щоб підтримати умови прискореної анексії, хоча російські війська навряд чи окупують значну додаткову територію в Україні до початку зазначеного терміну анексії", - резюмували в ISW.