Вторгнення РФ в Україну: карта бойових дій станом на 27 липня

У східних областях України російські окупанти намагалися вести наступ відразу на декількох напрямках, але силам оборони вдалося стримати їхнє просування, інформує ZN.ua.

Вторгнення РФ в Україну: карта бойових дій станом на 27 липня
© Сергій Нужненко / Радіо Свобода

Міністерство оборони Британії опублікувало актуальну карту бойових дій в Україні станом на середу, 27 липня.

"Незаконне й неспровоковане вторгнення в Україну продовжується", — зазначає Міністерство оборони у Twitter.

Міністерство оборони Великої Британії / Twitter

У східних областях України російські окупанти намагалися вести наступ відразу на декількох напрямках, але силам оборони вдалося стримати їхнє просування. Зокрема, росіяни змушені були відступити біля Соледара та Верхньокам'янського.

Міністерство оборони Великої Британії / Twitter

За інформацією українських військових, загарбники продовжують обстрілювати їхні позиції та цивільну інфраструктуру з артилерії та авіації.

На бахмутському напрямку противник обстріляв цивільну інфраструктуру в районах Бахмута, Білогорівки, Яковлівки, Соледара, Бахмутського, Покровського та Нью-Йорка. Вів стрілецькі бої в районі населеного пункту Соледар, але і тут успіху не мав.

На авдіївському, новопавлівському та запорізькому напрямках ворог систематично обстрілює цивільну та військову інфраструктуру.


Анна Конюченко, ZN.ua





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