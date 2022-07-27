Одинадцять танків і дві бронемашини: в Полтавській обласній прокуратурі розповіли про вилучену у місцевих жителів зброю

За період з початку січня до кінця травня 2022 року правоохоронці вилучили у жителів Полтавщини одинадцять танків, дві броньованих машини, вісім кулеметів, 54 гранати та іншу зброю. Про це повідомили в місцевій облраді з посиланням на документ , оприлюднений обласною прокуратурою.

Згідно з даними державного органу, за вказаний період часу рівень злочинності в області знизився на 35%. На 29% зменшилася кількість тяжких правопорушень, але аж на 72% виріс рівень особливо тяжких злочинів. Це пов’язано з великою кількістю справ проти колаборантів та осіб, які зазіхають на основи національної безпеки, а також обвинувачуються у злочинах проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку. Їхня переважна більшість безпосередньо пов’язана з російським вторгненням в Україну.

Цікаво, що серед незаконно придбаної або отриманої зброї, яку правоохоронці вилучили у жителів Полтавщини у даний період, знайшлося місце такій важкій військовій техніці, як танки та бронемашини.

«З незаконного обігу вилучено 158 одиниць вогнепальної зброї, у тому числі 64 пістолети, 20 карабінів та гвинтівок, 46 одиниць автоматичної зброї, 8 кулеметів, 3 обрізи мисливських рушниць, 4 ручні гранатомети, 11 танків, 2 бойові броньовані машини, 222 одиниці боєприпасів, 54 гранати та майже 7 тисяч патронів», – сказано у звіті Полтавської обласної прокуратури.