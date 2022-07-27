Одинадцять танків і дві бронемашини: в Полтавській обласній прокуратурі розповіли про вилучену у місцевих жителів зброю

Через війну в області змінилося співвідношення кількості різних видів злочинів, інформує ZN.ua.

За період з початку січня до кінця травня 2022 року правоохоронці вилучили у жителів Полтавщини одинадцять танків, дві броньованих машини, вісім кулеметів, 54 гранати та іншу зброю. Про це повідомили в місцевій облраді з посиланням на документ, оприлюднений обласною прокуратурою.

Згідно з даними державного органу, за вказаний період часу рівень злочинності в області знизився на 35%. На 29% зменшилася кількість тяжких правопорушень, але аж на 72% виріс рівень особливо тяжких злочинів. Це пов’язано з великою кількістю справ проти колаборантів та осіб, які зазіхають на основи національної безпеки, а також обвинувачуються у злочинах проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку. Їхня переважна більшість безпосередньо пов’язана з російським вторгненням в Україну.

Цікаво, що серед незаконно придбаної або отриманої зброї, яку правоохоронці вилучили у жителів Полтавщини у даний період, знайшлося місце такій важкій військовій техніці, як танки та бронемашини.

«З незаконного обігу вилучено 158 одиниць вогнепальної зброї, у тому числі 64 пістолети, 20 карабінів та гвинтівок, 46 одиниць автоматичної зброї, 8 кулеметів, 3 обрізи мисливських рушниць, 4 ручні гранатомети, 11 танків, 2 бойові броньовані машини, 222 одиниці боєприпасів, 54 гранати та майже 7 тисяч патронів», – сказано у звіті Полтавської обласної прокуратури.


Олександр Кричковський, ZN.ua





Интересные новости
Загальна мобілізація: коли українці можуть відмовитися від незаконної повісткиЗагальна мобілізація: коли українці можуть відмовитися від незаконної повістки
Компанії російського олігарха Романа Абрамовича понад 10 років фінансували армію Росії — OCCRPКомпанії російського олігарха Романа Абрамовича понад 10 років фінансували армію Росії — OCCRP
У США закликали поставити Україні ракети дальньої діїУ США закликали поставити Україні ракети дальньої дії
Мобілізація: Олексій Арестович запропонував відпускати за кордон чоловіків, які не хочуть служитиМобілізація: Олексій Арестович запропонував відпускати за кордон чоловіків, які не хочуть служити
Британія ввела санкції проти кремлівського пропагандиста Грема ФіліпсаБританія ввела санкції проти кремлівського пропагандиста Грема Філіпса
Блок рекламы


Похожие новости
У Маріуполі окупанти припинили видавати гуманітарну допомогу, щоб змусити жителів розбирати завалиУ Маріуполі окупанти припинили видавати гуманітарну допомогу, щоб змусити жителів розбирати завали
Мобілізація жінок з 1 жовтня: українкам розповіли, кого призовуть у першу чергуМобілізація жінок з 1 жовтня: українкам розповіли, кого призовуть у першу чергу
США намагаються якомога швидше доставити зброю в Україну – ПентагонСША намагаються якомога швидше доставити зброю в Україну – Пентагон
Свідченням того, що більшість на боці України: білоруси допомогли зібрати на потужну зброю для ЗСУСвідченням того, що більшість на боці України: білоруси допомогли зібрати на потужну зброю для ЗСУ
В ДПСУ розповіли про нові правила ввезення домашніх тварин з України до ПольщіВ ДПСУ розповіли про нові правила ввезення домашніх тварин з України до Польщі
У Киргизстані та Узбекистані місцевих вербують на війну в Україну під виглядом охоронцівУ Киргизстані та Узбекистані місцевих вербують на війну в Україну під виглядом охоронців
"Братимуть на олівець": у поліції розповіли, що чекає на порушників комендантської години"Братимуть на олівець": у поліції розповіли, що чекає на порушників комендантської години
Зранку окупнати недорахувались танків, літака, РСЗВ і не лише: Генштаб ЗСУ назвав втрати ворогаЗранку окупнати недорахувались танків, літака, РСЗВ і не лише: Генштаб ЗСУ назвав втрати ворога
Тортури та зникнення людей: у Human Rights Watch розповіли про нові злочини РФ на окупованому півдніТортури та зникнення людей: у Human Rights Watch розповіли про нові злочини РФ на окупованому півдні
П'яні окупанти кинули гранату у мирних жителів, пролунав вибух: що відомоП'яні окупанти кинули гранату у мирних жителів, пролунав вибух: що відомо
Последние новости
Подгружаем последние новости