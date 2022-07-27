Китай і рф уклали непублічну домовленість щодо України: сплив "нюанс" ракетних обстрілів росіян

володимир путін і сі цзіньпін

Китай негласно допомагає росії, незважаючи на те, що Захід запроваджує санкції проти країни-агресора.

Під час ракетних ударів територією України росія намагається не зачепити китайські інфраструктурні об'єкти. Це відбувається через домовленість Китаю та росії, яка була досягнута ще на початку війни. Про це йдеться у матеріалі видання "Наші гроші".

володимир путін і Сі Цзіньпін

Зокрема, на початку вторгнення Пекіну вдалося домовитися з москвою про те, щоб продовжувати самостійно керувати своїми інтересами в Україні, незалежно від результату війни. Угода з росіянами була укладена за посередництва юриста Оксани Карел, представниці Ініціативи "Пояс і шлях" (Belt and Road Initiative, BRI).

При цьому Китай щиро вважає, що в результаті війни Україна стане підконтрольною росії територією, тому країна-агресор пообіцяла не бомбити китайські інфраструктурні об'єкти на території України.

Китай у свою чергу пообіцяв публічно не приймати нічию сторону в поточній війні. Більше того, у ЗМІ та внутрішніх документах державних та приватних компаній Китаю влада нібито заборонила слова "війна" та "вторгнення", що стосуються України. Єдиний термін, який можна використати, це "напруженість".

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При цьому раніше в США заявили, що Китай негласно допомагає росії, незважаючи на те, що Захід запроваджує санкції проти країни-агресора. У Держдепі наголосили, що влада Китаю своїми діями та риторикою продемонструвала, що стала на бік росії у війні проти України, не зберігає "нейтралітету".


Александра Павленко, politeka.net





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