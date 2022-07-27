США намагаються якомога швидше доставити зброю в Україну – Пентагон

Міністри оборони США та України Ллойд Дж. Остін та Олексій Рєзніков провели телефонну розмову, під час якої обговорили військову допомогу Україні для захисту від російської агресії. Про це йдеться у пресрелізі на сайті Пентагону.

Там сказано, що міністри обговорили результати нещодавньої зустрічі контактної групи з питань оборони України у «Рамштайн-4» та поточну допомогу Україні у сфері безпеки. Зокрема йшлося про нещодавнє зобов’язання США надати Україні додаткові реактивні системи залпового вогню HIMARS.

Остін запевнив Рєзнікова, що Сполучені Штати намагаються якомога швидше доставити обладнання в Україну.