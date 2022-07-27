США намагаються якомога швидше доставити зброю в Україну – Пентагон

Олексій Рєзніков і Ллойд Остін провели телефонну розмову

США намагаються якомога швидше доставити зброю в Україну – Пентагон
© dic.academic.ru

Міністри оборони США та України Ллойд Дж. Остін та Олексій Рєзніков провели телефонну розмову, під час якої обговорили військову допомогу Україні для захисту від російської агресії. Про це йдеться у пресрелізі на сайті Пентагону.

Там сказано, що міністри обговорили результати нещодавньої зустрічі контактної групи з питань оборони України у «Рамштайн-4» та поточну допомогу Україні у сфері безпеки. Зокрема йшлося про нещодавнє зобов’язання США надати Україні додаткові реактивні системи залпового вогню HIMARS.

Остін запевнив Рєзнікова, що Сполучені Штати намагаються якомога швидше доставити обладнання в Україну.


Юлія Лавришин, ZN.ua





Интересные новости
Загальна мобілізація: коли українці можуть відмовитися від незаконної повісткиЗагальна мобілізація: коли українці можуть відмовитися від незаконної повістки
Компанії російського олігарха Романа Абрамовича понад 10 років фінансували армію Росії — OCCRPКомпанії російського олігарха Романа Абрамовича понад 10 років фінансували армію Росії — OCCRP
У США закликали поставити Україні ракети дальньої діїУ США закликали поставити Україні ракети дальньої дії
Мобілізація: Олексій Арестович запропонував відпускати за кордон чоловіків, які не хочуть служитиМобілізація: Олексій Арестович запропонував відпускати за кордон чоловіків, які не хочуть служити
Британія ввела санкції проти кремлівського пропагандиста Грема ФіліпсаБританія ввела санкції проти кремлівського пропагандиста Грема Філіпса
Блок рекламы


Похожие новости
43% українців вважають, що Україну можна відбудувати за п’ять років — опитування43% українців вважають, що Україну можна відбудувати за п’ять років — опитування
Вторгнення РФ в Україну: карта бойових дій станом на 27 липняВторгнення РФ в Україну: карта бойових дій станом на 27 липня
Одинадцять танків і дві бронемашини: в Полтавській обласній прокуратурі розповіли про вилучену у місцевих жителів зброюОдинадцять танків і дві бронемашини: в Полтавській обласній прокуратурі розповіли про вилучену у місцевих жителів зброю
Росія знайшла спосіб дискредитувати міжнародний трибунал щодо її нападу на Україну — ОПОРАРосія знайшла спосіб дискредитувати міжнародний трибунал щодо її нападу на Україну — ОПОРА
США намагаються якомога швидше доставити обладнання в Україну – ПентагонСША намагаються якомога швидше доставити обладнання в Україну – Пентагон
Свідченням того, що більшість на боці України: білоруси допомогли зібрати на потужну зброю для ЗСУСвідченням того, що більшість на боці України: білоруси допомогли зібрати на потужну зброю для ЗСУ
Майже 40 тисяч "двохсотих": Росія продовжує втрачати військових, відправляючи їх на забій в УкраїнуМайже 40 тисяч "двохсотих": Росія продовжує втрачати військових, відправляючи їх на забій в Україну
В Пентагоні захоплюються бойовим духом українців і обіцяють додати дронів-камікадзе та HIMARSВ Пентагоні захоплюються бойовим духом українців і обіцяють додати дронів-камікадзе та HIMARS
У Киргизстані та Узбекистані місцевих вербують на війну в Україну під виглядом охоронцівУ Киргизстані та Узбекистані місцевих вербують на війну в Україну під виглядом охоронців
Окупанти намагаються відновити аеродром в Мелітополі - розвідкаОкупанти намагаються відновити аеродром в Мелітополі - розвідка
Последние новости
Подгружаем последние новости