На терор потрібно реагувати: Зеленський подякував Британції за санкції проти РФ

Газовий терор країн ЄС - достатній привід розширити санкції проти агресора, інформує ZN.ua.

На терор потрібно реагувати: Зеленський подякував Британції за санкції проти РФ
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Президент Володимир Зеленський привітав рішення Великої Британії розширити санкції проти Росії і порадив країнам ЄС як реагувати на ціновий терор з боку агресора. Про це президент розповів у традиційному вечірньому зверненні.

"Це правильна тенденція, і я вдячний Британії за незмінну жорсткість у санкційних питаннях. Це приклад, який слід наслідувати всім іншим у західному світі", - зазначив Зеленський.

За його словами, повідомлення про чергове спровоковане зростання газових цін на європейській біржі вище 2 тисяч доларів за тисячу кубів - це вже достатній привід, щоб розширити санкції проти Росії.

"Всім зрозуміло, що це свідомий ціновий терор Росії проти європейців. Використовуючи "Газпром", Москва робить все, щоб ця зима стала для європейських країн найбільш жорсткою. На терор треба відповідати. Відповідати санкціями", - підкреслив Зеленський.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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