Іран погодив експорт обладнання в Росію та техобслуговування літаків

Іран підписав Меморандуму про взаєморозуміння з РФ в авіаційній галузі, інформує ZN.ua.

Іран погодив експорт обладнання в Росію та техобслуговування літаків
© Економічна правда

Нещодавно президент Російської Федерації Володимир Путін зустрівся зі своїм колегою Ібрагімом Райсі у Тегерані, і буквально за кілька днів між країнами все ж таки була підписана угода. Меморандум про взаєморозуміння між Іраном та Росією, активізує співробітництво в галузі авіаперевезень, повідомляє Mehr News Agency.

У вівторок, 26 липня, заступник міністра транспорту Російської Федерації провів переговори з головою Організації цивільної авіації Ірану. В результаті підписання Меморандуму були досягнуті наступні домовленості:

  1. Між країнами збільшиться частота польотів, до 35 пасажирських рейсів на тиждень.
  2. Авіакомпаніям обох країн дозволено виконувати вантажні рейси без обмеження пропускної спроможності.
  3. Погоджений експорт до Росії деталей та обладнання виготовленого в Ірані.
  4. Ремонтно-експлуатаційні послуги та технічна підтримка російських літаків ремонтними центрами Ірану.

Таким чином Російська Федерація зможе частково обійти західні санкції.

Раніше офіційний Тегеран розглядав можливість постачання своїх безпілотників, військової техніки та зброї «дружнім» державам.


Дар’я Кєпова, ZN.ua





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