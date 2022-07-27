Били по лікарні, дитсадку та житлових будинках: фото наслідків обстрілу росіянами Марганця

Вночі з 26 на 27 серпня російське окупаційне військо масовано обстріляло Нікопольський район. Найбільше постраждав Марганець, де росіяни пошкодили лікарню, дитсадок, 8 багатоповерхівок та автотранспорт, інформує Апостроф.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Окупанти випустили близько 40 реактивних снарядів від РСЗВ "Град". Унаслідок обстрілу Марганцю постраждала жінка - отримала уламкові поранення та була доставлена в лікарню.

У Марганці пошкоджено будівлі інфекційного та стаціонарного відділень міської лікарні, дитсадок, 8 п‘ятиповерхівок, 2 кіоски. На території автотранспортного цеху через масований артилерійський обстріл пошкоджено 2 автобуси та 5 одиниць спеціальної кар’єрної техніки.

Крім того, російські окупанти обстріляли берегову лінію Каховського водосховища - обійшлося без постраждалих і руйнувань. Також постраждала від обстрілів Велика Костромка, де ворожим вогнем пошкоджено електротрансформатор та лінію електропередач.


Ліза Бровко, Апостроф





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