Окупанти обстріляли місто Марганець, зруйнували частину лікарні

В ніч на середу, 27 липня, російські війська декілька разів сильно обстріляли Нікопольський район та вдарили по Марганцю, повідомив вранці голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

По Нікопольському району за кілька атак випустили близько 40 реактивних снарядів від «Градів». У тому числі окупанти вдарили по Марганцю.

«Попередньо, внаслідок обстрілу постраждала одна жінка 1968 року народження: вона дістала уламкові поранення, її шпиталізували», - уточнив Резніченко.

Також в місті суттєво пошкоджені будівлі інфекційного та стаціонарного відділень міської лікарні, дитсадок, вісім п‘ятиповерхівок, два кіоски. Також в автотранспортному цеху було пошкоджено два автобуси та п’ять одиниць спеціальної кар’єрної техніки.

«Близько 4ї ранку по Нікопольському району вдарили знову: цього разу окупанти обстріляли берегову лінію Каховського водосховища. На щастя, без постраждалих і руйнувань», - додав голова ОВА.

Окрім ціього вчора пізно ввечері обстріляли Велику Костромку: там пошкоджено електротрансформатор та лінію електропередач. Ніхто не постраждав.