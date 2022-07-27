Окупанти обстріляли місто Марганець, зруйнували частину лікарні

Нікопольський район накрили із градів.

В ніч на середу, 27 липня, російські війська декілька разів сильно обстріляли Нікопольський район та вдарили по Марганцю, повідомив вранці голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

По Нікопольському району за кілька атак випустили близько 40 реактивних снарядів від «Градів». У тому числі окупанти вдарили по Марганцю.

«Попередньо, внаслідок обстрілу постраждала одна жінка 1968 року народження: вона дістала уламкові поранення, її шпиталізували», - уточнив Резніченко.

Також в місті суттєво пошкоджені будівлі інфекційного та стаціонарного відділень міської лікарні, дитсадок, вісім п‘ятиповерхівок, два кіоски. Також в автотранспортному цеху було пошкоджено два автобуси та п’ять одиниць спеціальної кар’єрної техніки.

«Близько 4ї ранку по Нікопольському району вдарили знову: цього разу окупанти обстріляли берегову лінію Каховського водосховища. На щастя, без постраждалих і руйнувань», - додав голова ОВА.

Окрім ціього вчора пізно ввечері обстріляли Велику Костромку: там пошкоджено електротрансформатор та лінію електропередач. Ніхто не постраждав.


Ірина Знась, ZN.ua





Интересные новости
Загальна мобілізація: коли українці можуть відмовитися від незаконної повісткиЗагальна мобілізація: коли українці можуть відмовитися від незаконної повістки
Компанії російського олігарха Романа Абрамовича понад 10 років фінансували армію Росії — OCCRPКомпанії російського олігарха Романа Абрамовича понад 10 років фінансували армію Росії — OCCRP
У США закликали поставити Україні ракети дальньої діїУ США закликали поставити Україні ракети дальньої дії
Мобілізація: Олексій Арестович запропонував відпускати за кордон чоловіків, які не хочуть служитиМобілізація: Олексій Арестович запропонував відпускати за кордон чоловіків, які не хочуть служити
Британія ввела санкції проти кремлівського пропагандиста Грема ФіліпсаБританія ввела санкції проти кремлівського пропагандиста Грема Філіпса
Блок рекламы


Похожие новости
У Маріуполі окупанти припинили видавати гуманітарну допомогу, щоб змусити жителів розбирати завалиУ Маріуполі окупанти припинили видавати гуманітарну допомогу, щоб змусити жителів розбирати завали
ЗСУ зруйнували логістичні й транспортні шляхи військ РФ в Херсонській областіЗСУ зруйнували логістичні й транспортні шляхи військ РФ в Херсонській області
Били по лікарні, дитсадку та житлових будинках: фото наслідків обстрілу росіянами МарганцяБили по лікарні, дитсадку та житлових будинках: фото наслідків обстрілу росіянами Марганця
Окупанти випадково забрели на позиції ЗСУ та поплатилися: "Думали, що знаходяться не на лінії фронту"Окупанти випадково забрели на позиції ЗСУ та поплатилися: "Думали, що знаходяться не на лінії фронту"
"А ми думали, це місто": буряти "заблукали" в українському селі, воїн ЗСУ розповів подробиці"А ми думали, це місто": буряти "заблукали" в українському селі, воїн ЗСУ розповів подробиці
Окупанти в Севастополі готуються святкувати день ВМФ РФОкупанти в Севастополі готуються святкувати день ВМФ РФ
На Харківщині окупанти знищують українські книжки: не шкодують навіть дитячих видань, де майже немає текстуНа Харківщині окупанти знищують українські книжки: не шкодують навіть дитячих видань, де майже немає тексту
Окупанти не спроможні забезпечити навіть базові потреби: вода в Маріуполі іде з фекаліями, у Донецьку - з хробакамиОкупанти не спроможні забезпечити навіть базові потреби: вода в Маріуполі іде з фекаліями, у Донецьку - з хробаками
Російські окупанти вирішили перейменувати МаріупольРосійські окупанти вирішили перейменувати Маріуполь
Окупанти готуються до контрнаступу ЗСУ у двох областях: актуальні карти боїв та аналіз ISWОкупанти готуються до контрнаступу ЗСУ у двох областях: актуальні карти боїв та аналіз ISW
Последние новости
Подгружаем последние новости