У Росії заговорили про визнання України "терористичною державою"

Одна з російських партій вже підготувала законопроєкт, в якому пропонують визнати Україну "терористичною держано". РосЗМІ пишуть, що йдеться про політсилу "Справедлива Росія - За правду".

У документі закріплено порядок визнання держав терористичними та спонсорами тероризму. До переліку таких там відносять і Україну.