У Росії заговорили про визнання України "терористичною державою"

Те ж "загрожує" країнам, які постачають нам товари військового призначення, інформує ZN.ua.

У Росії заговорили про визнання України
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Одна з російських партій вже підготувала законопроєкт, в якому пропонують визнати Україну "терористичною держано". РосЗМІ пишуть, що йдеться про політсилу "Справедлива Росія - За правду".

У документі закріплено порядок визнання держав терористичними та спонсорами тероризму. До переліку таких там відносять і Україну.

На додачу РФ може визнати спонсором тероризму й ті держави, які допомагають нам боротися з їх режимом, постачаючи товари військового призначення. Майно громадян цих країн на території Росії можуть конфіскувати.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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