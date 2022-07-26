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2022-07-26
У Росії заговорили про визнання України "терористичною державою"
Те ж "загрожує" країнам, які постачають нам товари військового призначення, інформує
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Одна з російських партій вже підготувала законопроєкт, в якому пропонують визнати Україну "терористичною держано".
У документі закріплено порядок визнання держав терористичними та спонсорами тероризму. До переліку таких там відносять і Україну.
На додачу РФ може визнати спонсором тероризму й ті держави, які допомагають нам боротися з їх режимом, постачаючи товари військового призначення. Майно громадян цих країн на території Росії можуть конфіскувати.
Вікторія Хмілевська, ZN.ua