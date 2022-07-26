Корбан «завис» в Польщі як особа без громадянства

Але планує повернутись в Україну.

Корбан «завис» в Польщі як особа без громадянства
© Сайт Дніпропетровської ОДА

Зупинений на кордоні України та не пропущений в державу голова територіальної оборони Дніпропетровської області Геннадій Корбан, якого, як писало ZN.UA, ймовірно таємним указом позбавили громадянства України, зараз перебуває на території Польщі та планує таки перетнути кордон.

«Я вийшов із транзитної зони. На даний момент я перебуваю в Польщі. Додому мене, як ви знаєте, не впустили. Паспорт відібрали, позначивши у графі громадянство моє становище як «обличчя без громадянства», - написав він.

Корбан заявив, що шукає можливості знову перетнути кордон України. Зокрема він зазначив, що у нього є свідоцтво про народження, яке «ніхто скасувати не може, та в якому записано місце народження — Дніпропетровськ, Україна.

«Прорив кордону в стилі Саакашвілі не чекайте. У країні війна», - додав він.


Ірина Знась, ZN.ua





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