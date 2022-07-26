Тимчасова очільниця Фонду Держмайна йде у відставку

Ольга Батова очолила ФДМ у лютому 2022 року

Тимчасова очільниця Фонду Держмайна йде у відставку
Батова йде у відставку
© Ольга Батова

Виконуюча обов’язки Голови Фонду Державного майна України Ольга Батова йде у відставку – про це вона написала у своєму Facebook.

"Подробиці завтра. Більше буде off the records для журналістів. І слава ЗСУ і хай допоможе нам Бог", – написала Ольга Батова.

Ольга Батова

Ольга Батова очолила ФДМ у лютому 2022 року після звільнення Дмитра Сенниченка. З грудня 2021 року вона обіймає посаду першої заступниці голови Фонду, а до цього входила до команди Сенниченка як його радниця.


Артем Руденко, ZN.ua





Интересные новости
Україна має закінчити війну до холодів, чому це важливо: "Якщо цього не зробити..."Україна має закінчити війну до холодів, чому це важливо: "Якщо цього не зробити..."
Загальна мобілізація: коли українці можуть відмовитися від незаконної повісткиЗагальна мобілізація: коли українці можуть відмовитися від незаконної повістки
У США закликали поставити Україні ракети дальньої діїУ США закликали поставити Україні ракети дальньої дії
Мобілізація: Олексій Арестович запропонував відпускати за кордон чоловіків, які не хочуть служитиМобілізація: Олексій Арестович запропонував відпускати за кордон чоловіків, які не хочуть служити
Компанії російського олігарха Романа Абрамовича понад 10 років фінансували армію Росії — OCCRPКомпанії російського олігарха Романа Абрамовича понад 10 років фінансували армію Росії — OCCRP
Блок рекламы


Похожие новости
Очільниця МЗС Бельгії Софі Вільмес подала у відставку через хворобу чоловікаОчільниця МЗС Бельгії Софі Вільмес подала у відставку через хворобу чоловіка
Прем'єр-міністр Естонії офіційно оголосила про відставкуПрем'єр-міністр Естонії офіційно оголосила про відставку
Київ має краще підтримувати свою героїчну армію, а Єрмак має піти у відставку – СпартцКиїв має краще підтримувати свою героїчну армію, а Єрмак має піти у відставку – Спартц
Буде час виспатися і потусити у Києві: реакція мережі на відставку Бориса ДжонсонаБуде час виспатися і потусити у Києві: реакція мережі на відставку Бориса Джонсона
"Дякую": в ОП відреагували на відставку Джонсона"Дякую": в ОП відреагували на відставку Джонсона
Борис Джонсон подає у відставку: "Британія підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно"Борис Джонсон подає у відставку: "Британія підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно"
У Путіна відреагували на відставку Джонсона: "Ми його не любимо"У Путіна відреагували на відставку Джонсона: "Ми його не любимо"
Bloomberg: Джонсон йде у відставку, хто може його замінити?Bloomberg: Джонсон йде у відставку, хто може його замінити?
Борис Джонсон йде у відставкуБорис Джонсон йде у відставку
Два ключових міністра Британії подали у відставкуДва ключових міністра Британії подали у відставку
Последние новости
Подгружаем последние новости