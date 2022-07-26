Тимчасова очільниця Фонду Держмайна йде у відставку

Виконуюча обов’язки Голови Фонду Державного майна України Ольга Батова йде у відставку – про це вона написала у своєму Facebook.

"Подробиці завтра. Більше буде off the records для журналістів. І слава ЗСУ і хай допоможе нам Бог", – написала Ольга Батова.

Ольга Батова

Ольга Батова очолила ФДМ у лютому 2022 року після звільнення Дмитра Сенниченка. З грудня 2021 року вона обіймає посаду першої заступниці голови Фонду, а до цього входила до команди Сенниченка як його радниця.