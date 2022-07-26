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2022-07-26
Тимчасова очільниця Фонду Держмайна йде у відставку
Ольга Батова очолила ФДМ у лютому 2022 року
Батова йде у відставку© Ольга Батова
Виконуюча обов’язки Голови Фонду Державного майна України Ольга Батова йде у відставку – про це вона написала у своєму Facebook.
"Подробиці завтра. Більше буде off the records для журналістів. І слава ЗСУ і хай допоможе нам Бог", –
Ольга Батова
Ольга Батова очолила ФДМ у лютому 2022 року після звільнення Дмитра Сенниченка. З грудня 2021 року вона обіймає посаду першої заступниці голови Фонду, а до цього входила до команди Сенниченка як його радниця.
Артем Руденко, ZN.ua