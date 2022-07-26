У Чечені чоловіків без роботи змушують пояснювати відмову від служби в армії

У Чечні співробітники військкомату змушують чоловіків, які не працюють, пояснювати, чому ті відмовляються працювати у силових структурах чи служити у військах Міноборони РФ . Для цього чоловіки мають заповнити спеціальну анкету. Зокрема, мешканцям Чечні розсилається аудіозапис, на якому жіночий голос говорить чеченською про необхідність «термінового заповнення анкети на непрацюючих чоловіків віком від 21 до 49 років». Цю інформацію підтвердило джерело « Кавказ.Реалії » серед чеченських чиновників.

Зокрема стверджується, що кожен має пояснити свою відмову чи навпаки – заявити про готовність та розписатися у заздалегідь підготовлених бланках. Якщо чоловік має групу інвалідності, то він повинен підтвердити її відповідним посвідченням. Зібрати дані потрібно було до ранку 25 липня.

Вказано, що в Чечні створили чотири іменні батальйони. Джерела видання повідомили, що силовиків перевели до нових батальйонів, адже достатньо «добровольців» не знайшлося.

Тепер же мешканцям республіки пропонують «безкоштовно» влаштуватися в поліцію. У Чечні поширена практика платити за отримання роботи у правоохоронних органах.