У Чечені чоловіків без роботи змушують пояснювати відмову від служби в армії

Чоловіки отримують для цього спеціальну анкету.

У Чечені чоловіків без роботи змушують пояснювати відмову від служби в армії
© Юрій Тимофеєв / Свобода

У Чечні співробітники військкомату змушують чоловіків, які не працюють, пояснювати, чому ті відмовляються працювати у силових структурах чи служити у військах Міноборони РФ. Для цього чоловіки мають заповнити спеціальну анкету. Зокрема, мешканцям Чечні розсилається аудіозапис, на якому жіночий голос говорить чеченською про необхідність «термінового заповнення анкети на непрацюючих чоловіків віком від 21 до 49 років». Цю інформацію підтвердило джерело «Кавказ.Реалії» серед чеченських чиновників.

Зокрема стверджується, що кожен має пояснити свою відмову чи навпаки – заявити про готовність та розписатися у заздалегідь підготовлених бланках. Якщо чоловік має групу інвалідності, то він повинен підтвердити її відповідним посвідченням. Зібрати дані потрібно було до ранку 25 липня.

Вказано, що в Чечні створили чотири іменні батальйони. Джерела видання повідомили, що силовиків перевели до нових батальйонів, адже достатньо «добровольців» не знайшлося.

Тепер же мешканцям республіки пропонують «безкоштовно» влаштуватися в поліцію. У Чечні поширена практика платити за отримання роботи у правоохоронних органах.





Интересные новости
Україна має закінчити війну до холодів, чому це важливо: "Якщо цього не зробити..."Україна має закінчити війну до холодів, чому це важливо: "Якщо цього не зробити..."
Загальна мобілізація: коли українці можуть відмовитися від незаконної повісткиЗагальна мобілізація: коли українці можуть відмовитися від незаконної повістки
У США закликали поставити Україні ракети дальньої діїУ США закликали поставити Україні ракети дальньої дії
Мобілізація: Олексій Арестович запропонував відпускати за кордон чоловіків, які не хочуть служитиМобілізація: Олексій Арестович запропонував відпускати за кордон чоловіків, які не хочуть служити
Компанії російського олігарха Романа Абрамовича понад 10 років фінансували армію Росії — OCCRPКомпанії російського олігарха Романа Абрамовича понад 10 років фінансували армію Росії — OCCRP
Блок рекламы


Похожие новости
На Харківщині підприємців силоміць змушують працювати на окупантівНа Харківщині підприємців силоміць змушують працювати на окупантів
Майже триста ліквідованих за добу: свіжі дані Генштабу ЗСУ про втрати армії РФМайже триста ліквідованих за добу: свіжі дані Генштабу ЗСУ про втрати армії РФ
Рідні контрактників із Бурятії вимагають, щоб їх чоловіків та синів звільнили із СІЗО Луганська. Чоловіків там тримають через відмову воювати в УкраїніРідні контрактників із Бурятії вимагають, щоб їх чоловіків та синів звільнили із СІЗО Луганська. Чоловіків там тримають через відмову воювати в Україні
В Херсоні окупанти шукають «спеціалістів» на підприємства, через відмову місцевих жителів співпрацювати — ОК «Південь»В Херсоні окупанти шукають «спеціалістів» на підприємства, через відмову місцевих жителів співпрацювати — ОК «Південь»
Мобілізація: Олексій Арестович запропонував відпускати за кордон чоловіків, які не хочуть служитиМобілізація: Олексій Арестович запропонував відпускати за кордон чоловіків, які не хочуть служити
Окупанти мінують берег річки Інгулець і готуються до контрнаступу української армії - ISWОкупанти мінують берег річки Інгулець і готуються до контрнаступу української армії - ISW
У нас немає такого «стояти до останнього солдата» в українській армії, армію бережуть, - Кирило СазоновУ нас немає такого «стояти до останнього солдата» в українській армії, армію бережуть, - Кирило Сазонов
Загальна мобілізація в Україні: як довго будуть служити призовники в арміїЗагальна мобілізація в Україні: як довго будуть служити призовники в армії
«Я в порядку і в мене багато роботи»: хворий на COVID-19 Байден записав відеозвернення«Я в порядку і в мене багато роботи»: хворий на COVID-19 Байден записав відеозвернення
WSJ: Україна отримала «різношерстний» арсенал від Заходу і це проблема для арміїWSJ: Україна отримала «різношерстний» арсенал від Заходу і це проблема для армії
Последние новости
Подгружаем последние новости