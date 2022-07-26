Україна може отримати винищувачі F-16: експерт назвав їх слабкі сторони

Україна може отримати від Заходу винищувачі F-16. Військовий експерт Олег Жданов розповів про "слабкі" сторони цих літаків під час телемарафону .

Перше, що він зазначив, це те, що у них один двигун, що робить їх не на стільки маневровими, як F-15 або F-18.

"Другий момент: самі американські льотчики зазначають, що у F-16 дуже слабке переднє шасі, але досить примхливе і тому вимагає гладкої смуги", - говорить Жданов.

Також відомо, що у цих літаків повітрозабірник знизу. Це означає, що є ризик потрапляння у двигун будь-чого, що вилетить з-під переднього шасі.

"Ну, а тоді далі ви розумієте, що може статися. Ось це основні недоліки F-16", - говорить військовий експерт.

Єдиний варіант - забезпечити для їх роботи всі умови: ідеальну злітну смугу без будь-яких тріщин, ямок та камінчиків.

Жданов також зазначив, що сьогодні Україна не може обрати собі інші винищувачі, тому важливо, щоб ми отримали такі. F-16 у західному виконанні та модернізації будуть на порядок кращим від тих літаків, які є у Російської Федерації сьогодні.