В Україні лінія фронту вже півтора тижні є статичною

В МВС назвали це першим показником позиційної війни.

В Україні лінія фронту вже півтора тижні є статичною
© Сергій Нужненко / Радіо Свобода

Радник міністра внутрішніх справ України Ростислав Смірнов заявив, що в Україні лінія фронту від півдня до півночі України вже півтора тижні є статичною.

"Ми бачимо, що півтора тижні лінія фронту є статичною починаючи на півдні нашої країни, закінчуючи на півночі, на Харківщині. Тобто ворог робить деякі спроби штурмів, але вони не мають успіху. Тобто лінія фронту не змінюється. Це є першим показником позиційної війни", - зазначив Смірнов в ефірі телемарафону.

Він підкреслив, що така ситуація склалася завдяки знищенню ЗСУ військових складів та баз окупантів: "За останні тільки два тижні ми знищили понад 30, а загалом знищили понад 50 складів з боєприпасами. Також знищено 17 командних пунктів. Це велика кількість зруйнованих їхніх тилових забезпечень, яка змінює їхні логістичні ланцюжки і можливість до наступальних дій".

Позиційна війна - бої ведуться на певних позиціях - відносно стабільних фронтах, кордони яких практично не змінюються. Її мета полгає в тому, щоб виснажити сторону противника.


Анна Конюченко, ZN.ua





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