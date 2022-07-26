В СБУ розкрили підробиці підготовки псевдореферендуму на окупованих територіях

Рашисти планують використати проросійську організацію «Донецька республіка»

В СБУ розкрили підробиці підготовки псевдореферендуму на окупованих територіях
Окупанти планують проведення псевдореферендуму
© Getty Images

За даними українських спецслужб для проведення так званого «волевиявлення» ворог планує використати проросійську організацію «Донецька республіка».

За інформацією СБУ, раніше вона діяла лише на території терористичної організації «ДНР», але зараз її географію розширяють. Відповідно, ворог планує і зміну назви. Найбільш ймовірний варіант, який оберуть окупанти – «Большая РоSSия».

«У складі цього утворення уже активно діє понад 1 000 «активістів», які щодня проводять зустрічі з населенням тимчасово окупованих територій. Серед них – агітатори, блогери та «дружинники», які співпрацюють з окупантами», - зазначають в СБУ.

Дійство будуть активно висвітлювати РосЗМІ. Кремлівські куратори планують задіяти підконтрольні медіа-ресурси, щоб охопити своєю пропагандою понад 50 млн глядачів з Росії та сходу України.

Для проведення псевдореферендумів загарбники планують перекинути до регіону більше 1 тис. російських «експертів» і «добровольців».


Артем Руденко, ZN.ua





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