В СБУ розкрили підробиці підготовки псевдореферендуму на окупованих територіях

За даними українських спецслужб для проведення так званого «волевиявлення» ворог планує використати проросійську організацію «Донецька республіка».

За інформацією СБУ , раніше вона діяла лише на території терористичної організації «ДНР», але зараз її географію розширяють. Відповідно, ворог планує і зміну назви. Найбільш ймовірний варіант, який оберуть окупанти – «Большая РоSSия».

«У складі цього утворення уже активно діє понад 1 000 «активістів», які щодня проводять зустрічі з населенням тимчасово окупованих територій. Серед них – агітатори, блогери та «дружинники», які співпрацюють з окупантами», - зазначають в СБУ .

Дійство будуть активно висвітлювати РосЗМІ. Кремлівські куратори планують задіяти підконтрольні медіа-ресурси, щоб охопити своєю пропагандою понад 50 млн глядачів з Росії та сходу України.

Для проведення псевдореферендумів загарбники планують перекинути до регіону більше 1 тис. російських «експертів» і «добровольців».