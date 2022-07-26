Придністров’я насторожує: в Молдові стурбовані можливим російським вторгненням

Глава уряду Наталія Гаврилиця побоюється можливих переміщень російської армії в південно-західну частину України і в бік Одеси, інформує ZN.ua.

Придністров’я насторожує: в Молдові стурбовані можливим російським вторгненням
© Правительство Приднестровья/facebook

У Молдові стурбовані можливим російським вторгненням, оскільки кремлівські війська готуються посилити атаки на сході та півдні України, поблизу кордону з цією державою. Прем'єр-міністр країни Наталія Гаврилиця заявила, що можливість того, що її країна може бути наступною, на яку нападе РФ, "наразі є гіпотетичним сценарієм". Про це йдеться в її інтерв’ю для The Wall Street Journal.

"Якщо військові дії перемістяться далі в південно-західну частину України і в бік Одеси, то, звичайно, це спричиняє тривогу".


Оксана Коваль, ZN.ua





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