Придністров’я насторожує: в Молдові стурбовані можливим російським вторгненням

У Молдові стурбовані можливим російським вторгненням, оскільки кремлівські війська готуються посилити атаки на сході та півдні України, поблизу кордону з цією державою. Прем'єр-міністр країни Наталія Гаврилиця заявила, що можливість того, що її країна може бути наступною, на яку нападе РФ , "наразі є гіпотетичним сценарієм". Про це йдеться в її інтерв’ю для The Wall Street Journal.

"Якщо військові дії перемістяться далі в південно-західну частину України і в бік Одеси, то, звичайно, це спричиняє тривогу".