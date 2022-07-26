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2022-07-26
Війська РФ стягують важке озброєння у бік Херсона
Окупанти активно перекидають військову техніку через тимчасово захоплені території України, інформує
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Міський голова Мелітополя Іван Федоров
За його словами, російські війська впродовж трьох днів активно перекидають військову техніку через тимчасово захоплені території України. Їхня колона налічувала 100 одиниць важкого озброєння.
Федоров також наголосив, що російські війська не випускають людей з тимчасово окупованих територій Запорізької області для того, щоб використовувати їх як живий щит.
Анна Конюченко, ZN.ua