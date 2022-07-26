Війська РФ стягують важке озброєння у бік Херсона

Міський голова Мелітополя Іван Федоров заявив, що в понеділок, 25 липня, через місто пройшли три великі колони російської військової техніки у бік Херсона.

За його словами, російські війська впродовж трьох днів активно перекидають військову техніку через тимчасово захоплені території України. Їхня колона налічувала 100 одиниць важкого озброєння.

Федоров також наголосив, що російські війська не випускають людей з тимчасово окупованих територій Запорізької області для того, щоб використовувати їх як живий щит.